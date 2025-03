Dopo le investigazioni annunciate dalla FIA al termine della corsa, arrivano i primi verdetti: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto al traguardo, sono stati squalificati dal GP della Cina per due diverse infrazioni.

Questo il comunicato diffuso dal team

“In seguito alle verifiche tecniche post-gara della FIA, entrambe le nostre vetture sono risultate non conformi ai regolamento per due motivi diversi. La vettura 16 è risultata sottopeso di 1 kg, mentre l’usura del pattino posteriore della vettura 44 è risultata inferiore di 0,5 mm al limite.

Charles ha adottato una strategia a una sola sosta oggi e questo ha comportato un’usura degli pneumatici molto elevata, che ha portato la vettura a essere sottopeso. Per quanto riguarda l’usura del pattino di Lewis, abbiamo valutato male il consumo di un piccolo margine”.

“Non c’era alcuna intenzione di ottenere un vantaggio. Impareremo da quello che è successo oggi e faremo in modo di non ripetere gli stessi errori. Chiaramente non è il modo in cui volevamo concludere il weekend del GP di Cina, né per noi stessi, né per i nostri fan che ci sostengono incessantemente”.