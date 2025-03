“Da ex consigliere comunale e ex membro della Commissione Urbanistica, mi capita spesso di monitorare i cantieri aperti in città. Tra questi, desta particolare preoccupazione la situazione dei lavori di bonifica nel tratto del Parco Ducale, avviati ufficialmente il 21 ottobre 2024, con una durata prevista di 40 giorni.

Oggi, a distanza di mesi, il cantiere è ancora aperto, con evidenti disagi per i residenti e i frequentatori abituali del parco.

La domanda che molti cittadini si pongono è: perché questo ritardo? Possibili imprevisti possono sempre verificarsi, ma è doveroso che l’amministrazione fornisca risposte chiare e trasparenti. Ci sono stati problemi tecnici? Intoppi burocratici? Oppure si sono incontrate criticità non preventivate?

La mancata conclusione dei lavori sta limitando l’accesso a una parte importante del parco, penalizzando chi lo utilizza per passeggiare, praticare sport o semplicemente godersi un angolo di verde. Il rischio, come spesso accade, è che il cantiere resti in una condizione di stallo per mesi, senza che vi sia un reale controllo sui tempi di consegna.

Il Parco Ducale è un bene comune e deve tornare a essere pienamente fruibile per tutti”.

Luca Volpari

Direttivo Lega Sassuolo