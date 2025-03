Venerdì 21 marzo 2025, in occasione della 30° Giornata della memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime delle mafie, è stata inaugurato a Spezzano, presso il porticato di Casa Corsini, il pannello ceramico dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato dagli studenti del corso Ceramico Made in Italy dell’Istituto Volta di Sassuolo, guidati dalla professoressa Bosi.

L’iniziativa rientra nel progetto GAL (GenerAzione Legale), finanziato dalla Regione.

Insieme agli studenti e agli insegnanti, erano presenti, in piazza Falcone e Borsellino, il sindaco, Marco Biagini, la vicesindaco Monica Lusetti, gli assessori Marilisa Ruini, Sergio Romagnoli, Luca Busani e la Presidente del consiglio Morena Silingardi.

“Tenere alto il tema della legalità e farlo con i ragazzi del nostro territorio e delle scuole superiori significa fare un investimento importante in consapevolezza, educazione civica e rispetto della regole. Dai grandi testimoni di ieri, Falcone e Borsellino, agli esempi di domani per sperare in futuro più legale e più solidale.”, ha detto il Sindaco.

L’impegno del Comune di Fiorano Modenese per sensibilizzare le giovani generazioni alla legalità e al contrasto alle mafie prosegue, nell’ambito del GAL, venerdì 28 marzo a Casa Corsini con un’iniziativa dal titolo “Vedo, Sento, Parlo”, organizzata dall’associazione studentesca Renovatio Crew e associazione culturale Rock’s.

Una serata di divulgazione dei valori di solidarietà, legalità e bellezza attraverso la performance artistica vista come strumento di trasmissione di principi e valori indispensabili ad una società equa e collaborativa. Saranno coinvolti gli studenti del liceo A.F. Formiggini e dell’Istituto Volta di Sassuolo.

Dalle ore 20 alle 24 negli spazi di Casa Corsini saranno organizzati live painting, installazioni video e installazioni 2d e 3d (Vedo) per mostrare il lavoro in progress del recupero urbano del cortiletto intitolato ad Angelo Vassallo a Fiorano, a cui l’associazione collabora da anni. Ci sarà musica dal vivo e dj set (Sento) e, alle ore 21.30, l’associazione studentesca condividerà il lavoro svolto in questi anni a Fiorano Modenese e ad Acciaroli (Parlo). Seguirà la proiezione del video blog “21 marzo a Trapani” di Gabriele Arcuri e il video messaggio di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e conterraneo di Dodò (Domenico Gabriele), vittima innocente della mafia.

Sempre nell’ambito del GAL, continua fino al 29 marzo la mostra fotografica “Macelleria Palermo” di Franco Lannino e Michele Naccari, visitabile a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 15 alle 17.30. Altre foto sono esposte a Formigine, Maranello e Sassuolo.