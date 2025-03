Mercoledì 26 marzo, a Reggio Emilia, si terrà il Recruiting Day organizzato da e-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali – per la selezione di personale, per aziende della provincia. Sono 64 ad oggi le posizioni aperte suddivise in settori strategici per il territorio.

20 sono le posizioni aperte per il settore Alimentare (13 addetti al confezionamento/produzione alimentare, 5 impiegati specializzati, 2 manutentori elettromeccanici); 14 per il Metalmeccanico (2 operai generici, 5 operai specializzati tra verniciatori, saldatori, montatori e carrellisti e 7 impiegati specializzati tra manutentori, ingegneri gestionali e ingegneri di disegno meccanico) e 12 i posti vacanti nel settore Terziario (8 nella ristorazione, 4 per impiegati in aziende dell’automotive).

A queste opportunità, si aggiungono quelle aperte nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), dove i profili ricercati sono 7 (addetti ai reparti, alla cassa e scaffalisti), 6 posti nella Sanità (farmacisti, OSS, commessi di farmacia) e 5 nel settore tessile: si selezionano cucitrici industriali, prototipiste, modelliste.

Una ricerca di personale estesa quella cui e-work dedica il Recruiting Day che evidenzia come Reggio Emilia, cuore della Food Valley, sia un polo di riferimento per diversi settori industriali che e-work supporta offrendo risorse qualificate con competenze tecniche e trasversali.

Roberta Morini, Sales Account Manager di e-work, afferma: “Anche se il settore metalmeccanico continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l’occupazione a Reggio Emilia, stiamo osservando un forte interesse e una crescente domanda anche nel settore alimentare, così come nei settori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), del Terziario/Commercio e della Sanità. In questo contesto, e-work Reggio Emilia si distingue per il suo approccio professionale e dinamico, rispondendo con precisione alle esigenze di ogni singolo settore. La nostra missione è quella di offrire alle aziende locali risorse altamente qualificate, sia per i profili più tecnici, come quelli nel metalmeccanico e nell’alimentare, sia per i ruoli più gestionali e specialistici, richiesti dalla GDO, dal commercio e dalla sanità. Grazie alla nostra profonda conoscenza del territorio e alla capacità di adattarci alle sue evoluzioni, ci impegniamo a facilitare il match tra le esigenze delle aziende e le competenze dei candidati, contribuendo così alla crescita e all’innovazione dei vari settori industriali.”

Il Recruiting Day del 26 marzo si terrà dalle ore 9,00 alle 18,00 all’e-workbranch di Reggio Emilia in Via Cadoppi, 12/D-E. Durante l’evento, chi cerca lavoro potrà conoscere in dettaglio le posizioni aperte, sottoporre il proprio curriculum vitae e la propria candidatura e sostenere, direttamente in loco, un primo colloquio con i selezionatori di e-work.

Per partecipare al Recruiting Day i candidati dovranno iscriversi, entro le ore 12 del 25 marzo, online, al link: https://www.e-workspa.it/recruiting-day-2025/ oppure contattando l’e-workbranch di Reggio Emilia ai seguenti recapiti Tel: 0522.1750040 I welcome@reggioemilia@e-workspa.it. A iscrizioni concluse, i candidati saranno successivamente contattati dai recruiter e-work per fissare l’orario del colloquio.

Le offerte di lavoro si intendono rivolte all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – Regolamento (UE) 2016/679 – all’indirizzo web: www.e-workspa.it