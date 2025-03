Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con la rassegna di incontri dedicati al benessere emotivo a cura degli psicologi Luca Nicoli e Stefano Tugnoli. La XIV edizione di “Freud e il mondo che cambia” – che sarà ospitata nella splendida cornice del Teatro Dadà, e il cui ingresso è libero e gratuito – affronterà temi di grande attualità, offrendo al pubblico una riflessione approfondita sul presente attraverso il punto di vista della psicoanalisi.

Il primo incontro si terrà mercoledì 26 marzo alle ore 21 presso il Teatro Dadà. Luca Nicoli, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, membro ordinario della SPI e della IPA, nonché responsabile clinico di Spazio Analitico, affronterà il tema dell’adolescenza con un intervento dal titolo “In caso di adolescenza, rompere il vetro – La via per l’Autostima”. L’adolescenza è un periodo di profonde trasformazioni, spesso accompagnato da insicurezze e fragilità. L’incontro esplorerà il delicato equilibrio tra la costruzione dell’autostima e le sfide di questa fase della vita.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 9 aprile alle ore 21, sempre al Teatro Dadà. Stefano Tugnoli, medico, psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista, membro associato della SPI e della IPA, ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara, terrà una conferenza dal titolo “Scusate, ma non ho tempo! – I destini del desiderio nelle nostre vite veloci”. L’incontro offrirà una riflessione su come la frenesia della società contemporanea incida sulla nostra capacità di desiderare e sulle implicazioni psicoanalitiche del rapporto tra tempo e desiderio.

«Riproponiamo con forza una rassegna capace di catalizzare l’interesse di centinaia di cittadini: da anni registriamo il tutto esaurito, e non possiamo che essere soddisfatti. Eventi come questo sono fondamentali per la nostra comunità, perché offrono occasioni di approfondimento su temi che toccano da vicino la vita di tutti noi. Il benessere psicologico è una questione centrale per la società contemporanea e momenti di riflessione come questi aiutano a sensibilizzare e a fornire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane», chiosa l’assessore agli Eventi del Comune di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni. L’ingresso è libero e gratuito.