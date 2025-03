In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Alcide Cervi, giovedì 27 marzo 2025, a partire dalle ore 15,30, Casa Cervi ospiterà l’inaugurazione della mostra “7 Vite per la Libertà: I Fratelli Cervi”. L’esposizione, realizzata dagli studenti della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, è un omaggio vibrante ai valori di libertà, giustizia e resistenza che i Fratelli Cervi hanno incarnato e che restano oggi fondamentali per la nostra memoria collettiva. Le opere incisorie in mostra sono il risultato di un intenso percorso di ricerca, che ha preso forma anche in un contesto internazionale, dando vita a una riflessione originale e potente sulla storia dei Cervi, la loro scelta di libertà e il loro sacrificio, che continuano a ispirare le nuove generazioni.

L’iniziativa nasce da un accordo siglato tra l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Istituto Cervi nell’anno accademico 2023-24, all’interno del progetto internazionale «Chiado, Carmo, Paris. 1974-2024. Caminhos de Salgueiro Maia», promosso dalla Facoltà di Belle Arti dell’Università di Lisbona. Questo progetto coinvolge numerose Accademie e Università, europee ed extraeuropee, e ha visto nella Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Bologna un epicentro di creatività e ricerca. Il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti di questa scuola ha dato vita a opere che oggi vengono condivise con il pubblico di Casa Cervi, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

Durante l’inaugurazione interverranno Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi, Gessica Allegni, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Enrico Fornaroli, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, e Ruben Jais, sovrintendente della Fondazione Toscanini di Parma. I docenti e gli studenti della Scuola di Grafica, tra cui Evgeniya Hristova Nikolaeva, Sako Agim, Serena Pagnini e Chiara Guerzi, saranno presenti per illustrare il progetto che ha dato forma alle opere esposte, raccontando la loro visione e l’importanza del lavoro svolto.

A rendere ancora più speciale questa occasione, l’intervento musicale a cura di Toscanini Academy – La Toscanini NEXT trio, con Andrea Coruzzi (fisarmonica), Eoin Setti (saxofono) e Martino Mora (batteria), arricchirà l’esperienza con una performance che unisce la musica alla memoria storica, creando un’atmosfera intensa e suggestiva.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per ricordare la recente donazione del book di stampe con i progetti grafici degli studenti all’Istituto Alcide Cervi: una generosa iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che consolidano ulteriormente il legame tra le due istituzioni, nella condivisione della memoria storica e culturale.