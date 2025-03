Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, un’intensa ondata di maltempo ha colpito Castelfranco Emilia e i territori limitrofi, con circa 32 millimetri di pioggia caduti in poche ore. Nonostante l’elevata quantità d’acqua, la rete fognaria ha retto senza particolari criticità, pur operando sotto forte pressione.

A causa di un blackout provocato da fulmini che hanno impattato diverse volte sul territorio, si sono verificate interruzioni di energia elettrica in diversi edifici, sia pubblici che privati. In mattinata il servizio è stato ripristinato in tutte le scuole del territorio, così da poter permettere la regolarità delle lezioni. L’interruzione di corrente ha inoltre compromesso il funzionamento delle pompe di drenaggio di alcuni sottopassi, causando accumuli d’acqua che hanno reso necessaria la chiusura temporanea di alcune strade secondarie. I tecnici sono intervenuti e hanno completato il ripristino già nella mattinata di oggi.