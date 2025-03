Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha rafforzato il dispositivo di controllo nel parmense, sottoponendo a sequestro 1343 pezzi non a norma esposti in vendita presso un negozio cinese a Fidenza.

Nel dettaglio, durante un’ispezione mirata a verificare il rispetto della normativa contenuta nel Codice del Consumo in materia di sicurezza dei prodotti, nei giorni scorsi, i militari della Tenenza di Fidenza hanno individuato tra gli scaffali del punto vendita guanti in vinile e borracce per bambini, non conformi in quanto carenti dei requisiti previsti dalla vigente normativa, tra cui la mancata indicazione dell’importatore, nonché le informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, i finanzieri hanno provveduto ad applicare al titolare dell’esercizio commerciale la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore a tutela del consumatore.

L’operazione condotta rientra nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Parma per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.