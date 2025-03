I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 18enne originario della Tunisia, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta durante un controllo del territorio svolto dai Carabinieri del Radiomobile nell’area interessata dal Parco della Montagnola, piazza XX Settembre e l’Autostazione di Bologna, luoghi comunemente interessati dai recenti fatti di cronaca e da attività di spaccio e conflittualità tra vari gruppi di soggetti extracomunitari. In particolare, nell’entrare all’interno del parco, l’attenzione dei militari è stata attirata da un due giovani extracomunitari che, nei pressi dei bagni pubblici, stavano confabulando tra di loro guardandosi ripetutamente intorno. Senza farsi notare, i Carabinieri si sono velocemente avvicinati a piedi ai due stranieri i quali, senza accorgersi dell’arrivo dei militari, hanno effettuato tra di loro una cessione di sostanza stupefacente in cambio di denaro.

Nella circostanza, il 18enne, dopo aver messo la mano in tasca, ha estratto un involucro in cellophane cedendolo velocemente al connazionale in cambio di una banconota da 20euro. Tale operazione non è passata inosservata ai Carabinieri che li hanno immediatamente bloccati; durante questa fase non è sfuggita ai militari nemmeno l’invano tentativo del 19enne di far cadere per terra la dose appena acquistata. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato complessivamente: nella disponibilità del 18enne (“spacciatore”), un bilancino elettronico di precisione e la banconota da 20euro (all’interno della tasca del giubbino), invece all’interno di un marsupio, una somma di denaro contante pari a 60euro e una bomboletta di spray urticante; nella disponibilità del 19enne (“acquirente”), l’involucro in cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 22grammi che lo stesso ha cercato di disfarsene lasciandolo cadere per terra. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due stranieri sono stati portati in caserma per le procedure di identificazione, al termine delle quali il 19enne è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il 18enne oltre ad essere denunciato per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, è stato arrestato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, lo straniero è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima. Al 18enne è stata notificata anche l’ordinanza prefettizia dell’ottobre scorso, trattandosi di un’area cittadina tra quelle descritte nel provvedimento che prevede l’allontanamento immediato dalle aree sensibili di questo centro.