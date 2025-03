Conto alla rovescia per il primo appuntamento della rassegna “Crogiolo 25: visioni contemporanee”: venerdì 28 marzo, a partire dalle 21 con ingresso gratuito al Crogiolo Marazzi lo scrittore e giornalista Riccardo Staglianò presenterà un monologo tratto dal suo ultimo libro “Hanno vinto i ricchi. Cronache di una lotta di classe” (Einaudi, 2024).

Mentre i ricchi guadagnano sempre di più e pagano sempre meno tasse, l’Italia raggiunge nuovi record di povertà. Oltre a essere l’unico Paese europeo in cui, negli ultimi trent’anni, i salari sono diminuiti. Fino a quando ci sembrerà normale?

L’evento sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Quello di venerdì 28 marzo sarà il primo di quattro appuntamenti, quattro testimonianze di autori che con le loro inchieste portano alla luce storie nascoste che meritano un finale diverso.

Le sfide globali della contemporaneità, lo sguardo sul mondo delle carceri, la richiesta di riportare al centro delle nostre vite le cose importanti e non quelle urgenti: questo è il fil rouge di una rassegna che nasce dalla collaborazione fra il Comune di Sassuolo e Marazzi Group che grazie al suo contributo e sostegno mostra come il legame con il territorio sia un valore indispensabile ed imprescindibile per la nostra comunità.

I prossimi appuntamenti saranno: