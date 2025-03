Venerdì 28 marzo alle ore 20:30 il penultimo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De André sarà “Apologia dell’avventura. La libertà fuori di sé”. Il monologo è un adattamento teatrale del libro “La vita fuori di sé – una filosofia dell’avventura” di Pietro Del Soldà, apprezzata voce radiofonica di Rai Radio3 e premiato scrittore che sarà anche protagonista sul palcoscenico.

“Apologia dell’avventura. La libertà fuori di sé” è un racconto delicato e profondo dedicato all’avventura, nato dal sodalizio tra Del Soldà e il regista e drammaturgo teatrale Manfredi Rutelli che ha portato a questo coinvolgente spettacolo, prodotto da LST Teatro in collaborazione con Zaches Teatro e con il contributo della Regione Toscana. In scena, insieme a Pietro Del Soldà, le coinvolgenti musiche originali degli Interiors, con Valerio Corzani e la violinista Erica Scherl.

In un’epoca dominata dall’individualismo, dalla paura dell’altro e dall’ossessione per l’identità Apologia dell’avventura ci invita a non rinchiuderci dietro le mura del nostro fortino e ad aprirci all’ignoto e all’imprevedibile. Uscire da sé è la chiave per affrontare le sfide della vita e accogliere la diversità.

Da Erodoto a Sartre, da Montaigne a Alexander von Humboldt e fino alla viaggiatrice Isabelle Eberhardt, lo spettacolo intreccia pagine di storia, riflessioni filosofiche, teatro e poesia con le vicende di personaggi storici o immaginari che hanno avuto il coraggio di lanciarsi verso l’ignoto, mossi dal desiderio di scoperta. Un viaggio oltre le frontiere chiuse che, attraverso i mondi diversi raccontati magistralmente da Pietro Del Soldà, si aprono e ci liberano dal conformismo, dal narcisismo, dalla trappola delle aspettative e della tirannia delle abitudini.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org