Prosegue il progetto “IAT diffuso”, il percorso di formazione rivolto agli operatori e alle attività della ricezione proposto dal Sistema Turistico Territoriale Intercomunale dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia.

Al Museo Ferrari di Maranello si è tenuta la giornata conclusiva per gli operatori che hanno svolto il corso nel 2024 – una quindicina tra agriturismi, bed and breakfast, hotel e altri – a cui sono stati assegnati attestati di partecipazione, vetrofanie e materiale informativo; per tutti anche la presenza online nella pagina dedicata sul portale web turistico Maranello Plus.

Il percorso si apre ora per le nuove attività che hanno aderito – una ventina – e hanno avuto modo di conoscere i contenuti della proposta durante l’incontro di presentazione: per loro sono previste venti ore complessive di formazione che porteranno al riconoscimento della qualifica di ufficio “diffuso” di informazione e accoglienza turistica. L’attività gratuita di formazione rivolta alle imprese locali ha l’obiettivo di integrare il sistema dell’offerta di informazione turistica. La formazione riguarda diversi aspetti, finalizzati ad arricchire le conoscenze degli operatori del comparto turistico, commerciale e artigiano in merito alle ricchezze turistiche, culturali, alle tradizioni e ai prodotti tipici del proprio territorio, al fine di sensibilizzare e rendere le attività partecipanti protagoniste attive del sistema dell’informazione e dell’accoglienza; previste anche lezioni di lingua inglese. Un ulteriore tassello nel progetto Maranello Plus di promozione dei territori, che vede il Comune di Maranello capofila, e che recentemente ha visto l’ufficio IAT Terra di Motori ospitato presso il Museo Ferrari acquisire la qualifica di IAT Reservation.