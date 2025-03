Nell’ambito delle attività che lo sportello Vivere e lavorare in Appennino di Bologna Innovation Square porta avanti per accompagnare l’insediamento di nuovi residenti sul territorio appenninico, si apre un ciclo di incontri pubblici dedicati al tema della locazione e alle sue sfide.

Gli incontri sono ospitati dal Comune di Castiglione dei Pepoli, un’area che sta affrontando sfide legate al saldo demografico e alla gestione del patrimonio immobiliare. Castiglione, al pari di molte altre aree montane, si trova a fare i conti con un significativo numero di abitazioni vuote o sottoutilizzate, nonostante vi sia una crescente domanda di affitti da parte di nuovi residenti, tra cui lavoratori transitori (come insegnanti, lavoratori in ambito sanitario, ricercatori e forze dell’ordine) e aziende che cercano soluzioni abitative per i propri dipendenti.

L’obiettivo di questo ciclo di incontri è aprire un dialogo con i proprietari immobiliari locali sulla situazione abitativa e sulle opportunità che derivano dalla valorizzazione dei loro immobili, in termini di impatto positivo per l’intero territorio sia dal punto di vista demografico sia da quello economico. Gli incontri serviranno a condividere lo scenario attuale, una visione di futuro e a fornire informazioni concrete sulle possibilità di affitto e sulle soluzioni esistenti per rendere gli immobili più attrattivi e accessibili. Saranno coinvolti vari attori del territorio, tra i quali: l’Ufficio politiche abitative della Città metropolitana di Bologna, agenzie immobiliari, sindacati, uffici tecnici, associazioni di categoria e amministratori locali.

In particolare durante il primo incontro, sabato 29 marzo dalle 10 alle 12 presso la Sala consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli (via Marconi, 1), si inquadrerà il problema abitativo e la sua rilevanza per il futuro del territorio, sia dal punto di vista demografico che economico.

Il secondo incontro, previsto per sabato 5 aprile sempre dalle 10 alle 12, verterà sugli strumenti per supportare l’offerta di immobili sul mercato, mentre il terzo appuntamento – in data ancora da definirsi – avrà come oggetto di informazione le forme di locazione turistica, tra sfide e opportunità per la valorizzazione territoriale.

Sono invitati al ciclo di incontri pubblici, oltre ai proprietari immobiliari, anche i sindaci e le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e tutte le persone che vorranno stimolare il confronto e arricchire il dialogo.

Di seguito il programma del primo appuntamento, sabato 29 marzo, ore 10-12

Saluti istituzionali

Maurizio Fabbri, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Panoramica sull’andamento demografico del territorio e prospettive future per l’insediamento di nuovi abitanti

Tommaso Tarabusi, Sindaco di Castiglione dei Pepoli



L’Appennino come luogo attrattivo per vivere e lavorare. Progetti e strumenti per lo sviluppo del territorio

Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano per le Politiche dell’Appennino bolognese

Inquadramento sulle politiche abitative di città metropolitana. Il patrimonio immobiliare sottoutilizzato a fronte di una richiesta abitativa in crescita: un fenomeno non solo cittadino

Sara Accorsi, Consigliera metropolitana delegata alle Politiche per l’abitare

La dimensione degli sfitti in Appennino: costi economici e sociali

Gianluigi Chiaro, Area Proxima

Il mercato della casa: tra trend e sfide per i locatari: il ruolo delle agenzie immobiliari

Egle Teglia, Agenzia Pepoli e Ivana Sensi, Agenzia San Giovanni

Modera Bruno Alampi – Responsabile Valorizzazione Appennino della Città metropolitana di Bologna, Sportello Vivere e lavorare in Appennino

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.