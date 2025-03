Il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con Determinazione dirigenziale 106 del 14 marzo 2025 ha approvato le graduatorie provvisorie delle domande accettate in riferimento al bando pubblicato a Settembre 2024, che consente di distribuire i contributi del Fondo affitti regionale pari a 241.727,67 euro. Sono state ammesse 339 domande, secondo graduatoria.

In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico sul sito internet dell’Unione www.distrettoceramico.mo.it i nominativi dei concorrenti ammessi sono sostituiti dal codice alfanumerico univoco del numero di protocollo, ricevuto a seguito della presentazione della domanda inviata online.

«Il sostegno all’affitto e le politiche per la Casa sono tra le nostre priorità in un momento di forte emergenza abitativa e di prezzi alti; mentre lo Stato taglia i fondi per la morosità incolpevole, la Regione ci dà questo importante sostegno che si somma agli aiuti comunali su edilizia popolare e alloggi in garanzia dai privati» afferma Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese con delega alle Politiche Sociali per l’Unione.

«Il sostegno alle famiglie è una priorità. Il fondo affitti assegnato dalla Regione Emilia-Romagna rappresenta un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Un impegno condiviso per garantire il diritto alla casa e la dignità delle persone. Grazie alla Regione per questa importante misura» aggiunge Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo e Presidente dell’Unione.

Ora è possibile presentare ricorso motivato avverso l’esclusione all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del suddetto elenco sul sito mediante:

1. raccomandata A/R indirizzata a Servizio Politiche Abitative, via Adda 50/O – 41049 Sassuolo (MO);

2. invio all’indirizzo PEC a: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it

3. consegna a mano presso lo Sportello Sociale del proprio Comune di residenza;

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, sarà approvata con successivo atto dirigenziale, e pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la graduatoria definitiva dei partecipanti, ammessi e non ammessi al contributo, in forma anonima e con valore di notifica, secondo l’ordine stabilito e si procederà con successivi atti di liquidazione all’erogazione del contributo regionale fino ad esaurimento delle risorse concesse.

Si possono presentare osservazioni o richieste inviando una mail a politiche.abitative@distrettoceramico.mo.it o telefonando al 0536/880642.