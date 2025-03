Nell’ambito di “IF Industria Festival Architettura 2025”, promosso dalla Fondazione Architetti, Confindustria Ceramica, sponsor dell’evento, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese ha organizzato due iniziative dedicate al lavoro in ceramica, nella giornata di martedì 1° aprile 2025: una visita guidata “Dall’argilla al design” al Castello di Spezzano e la proiezione gratuita del documentario “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità”.

Alle ore 15.30, la visita guidata con Stefania Spaggiari, direttrice del Museo della Ceramica di Fiorano Modenese, farà scoprire la sezione multimediale Manodopera del Museo, ospitata nei sotterranei del Castello di Spezzano. Un’esperienza immersiva nel mondo della ceramica industriale del distretto modenese-reggiano che racconta la vita dei lavoratori, dalle origini della ceramica alla sua evoluzione, con testimonianze, immagini, video e attrezzi di lavoro. Una segretaria aziendale degli anni Sessanta, come guida virtuale, introduce i visitatori a un’esperienza interattiva, dove piastrelle parlanti e testimonianze virtuali raccontano la storia del distretto.

La visita si completa con la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939” che esplora i primi cinquant’anni della ceramica. Le 100 piastrelle esposte narrano le origini delle principali aziende del distretto e riflettono la complessità della produzione di quegli anni e le vicende delle persone coinvolte, offrendo anche uno spunto sul design e i decori dell’epoca. L’ingresso è libero anche se è gradita la prenotazione sul sito ifarchitettura.it. La partecipazione dà diritto a 1 credito formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

In serata, alle ore 21, al teatro Astoria di Fiorano Modenese, è in programma la proiezione gratuita del documentario “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità”, seguita da una conversazione tra la regista Esmeralda Calabria e Francesco Genitoni, curatore della sezione Manodopera del Museo di Spezzano, dal titolo “Le donne in ceramica. La fabbrica tra passato e futuro”. Conduce Maria Teresa Rubbiani di Confindustria Ceramica.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi per gli architetti.

Il documentario, realizzato nel 2024 e vincitore di due premi nazionali Film Impresa per i documentari di impresa, è un viaggio nelle industrie ceramiche contemporanee attraverso la testimonianza delle donne che vi lavorano e la conversazione che seguirà sarà un’occasione per parlare del lavoro delle donne in ceramica tra passato e futuro.

Saranno presenti per un saluto il sindaco del Comune di Fiorano Modenese Marco Biagini e l’assessore alla Cultura, Marilisa Ruini.

“IF Industria Festival Architettura 2025”, festival itinerante che esplora il futuro dell’industria e dell’architettura attraverso un approccio multidisciplinare, è sostenuto da Festival Architettura – Edizione 3, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.