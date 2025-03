Negli ultimi giorni, nei Comuni di Modena e Castelfranco Emilia, i Carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a rafforzare la presenza dell’Arma in aree particolarmente sensibili per la sicurezza urbana. Grazie all’impiego delle Squadre Operative di Supporto (S.O.S.) e alle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, è stato possibile intensificare la presenza dell’Arma sul territorio, restituendo ai residenti una maggiore percezione di sicurezza.

Le S.O.S., specializzate per fronteggiare situazioni di crisi ad alto rischio, nonché prevenire, contrastare e contenere atti di terrorismo, hanno svolto attività di monitoraggio e controllo in quartieri e zone ad alto rischio, contribuendo a dissuadere fenomeni di microcriminalità e vandalismo.

Parallelamente, l’impiego delle S.I.O. ha consentito, attraverso una più intensa e visibile attività di controllo del territorio, una mirata prevenzione nell’ambito delle aree urbane più vulnerabili, finalizzata a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e il degrado urbano.

L’iniziativa condotta nelle ultime settimane nei Comuni di Modena e Castelfranco Emilia, che ha contribuito a intensificare l’azione di controllo in zone cruciali per la sicurezza urbana e a rafforzare il legame di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, si inserisce nell’ambito di un più ampio aggiornamento delle strategie operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, sempre più orientate a rispondere alle sfide di un contesto urbano in continua evoluzione.