Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in prossimità del cimitero di Casinalbo. Siamo in via Palazzi, dove è stato riasfaltato il tratto ciclo-pedonale di circa 200 metri che rappresenta il collegamento con Formigine, ad ovest di via Giardini. Importante intervento per il rallentamento del traffico, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in asfalto e l’installazione di un dosso vicino all’ingresso del cimitero.

È stato realizzato anche un altro attraversamento pedonale in prossimità del parcheggio.

Afferma l’Assessore alle manutenzioni Andrea Corradini: “Abbiamo riqualificato un tratto di territorio che presentava da tempo alcune criticità, quali quelle legate all’attraversamento pedonale, e dove si sono verificati alcuni sinistri stradali. Anche la ciclabile è ora più sicura; l’asfalto, infatti, presentava segni di degrado, in parte dovuti al normale invecchiamento dei materiali.

“Proseguiremo con un ulteriore collegamento – conclude Corradini – Quello tra via Palazzi e via Copernico lungo via Radici. L’ipotesi progettuale prevede che il tratto di questa pista ciclabile trovi spazio nell’area adiacente il canale, cioè distante dalla via Radici, in modo da garantire la massima sicurezza possibile”.