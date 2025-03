La natura, la biodiversità, il buon cibo, le eccellenze artigianali e l’amore per la bellezza del territorio tornano ad essere protagoniste sulle rive dell’imponente Fiume Po: sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 nel Lido Po di Guastalla e Gualtieri, con collegamento fluviale al porto di Pomponesco (Mantova), a pochi chilometri da Reggio Emilia, Parma e Mantova, arriva l’undicesima edizione di Georgica. Festa dell’acqua, delle terre e del lavoro nei campi, la manifestazione dedicata al paesaggio fluviale, al turismo sostenibile, al mondo rurale, al buon cibo e alla difesa della tradizione.

(Apertura biglietterie: dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso: 5 euro. Abbonamento 2 giorni € 7. Link per l’acquisto dei biglietti online https://www.clappit.com/biglietti-georgica/biglietti/georgica-2025-it.html Accesso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, persone con disabilità e accompagnatori. Info: www.georgica.it – info@georgica.it Tel. 0521 313300)

Organizzata da Bi&Bi Eventi e curata da Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, la manifestazione, nell’intento di sviluppare azioni sinergiche con altri Comuni rivieraschi e valorizzare quanto di meglio possiedono le singole realtà territoriali, si arricchisce quest’anno di nuove collaborazioni, coinvolgendo non solo il comune di Guastalla, ma anche Gualtieri, Boretto, Brescello, Luzzara nel reggiano, Colorno e Sorbolo Mezzani nel parmense, fino ad arrivare sulla riva lombarda del Po con nel mantovano Pomponesco e Borgo Mantovano e Casalmaggiore nel cremonese.

“Questa nuova edizione di Georgica, che ha visto il coinvolgimento di 11 comuni rivieraschi del Po – afferma il curatore Vitaliano Biondi – vuole suggerire la possibilità, attraverso nuove alleanze di comunità, di fare nascere topofilie, cioè amore per i luoghi, che conducano alla tutela dei beni comuni, dei saperi, dei paesaggi. La creazione di un festival del fiume Po, al quale ambisce la manifestazione, senza sostituirsi alla politica, con la sua libertà espressiva, vuole indicare nuove alleanze capaci di contrastare i localismi, per “ricreare” spazi di libertà, dove anche la “tradizione” non sia solo oggetto di nostalgia ma diventi, reliquia viva per nuove culture capaci di resistere all’omologazione e ai colpi di sventura”.

“L’undicesima edizione di Georgica, la grande festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi, – sottolinea Danilo Biacchi responsabile di Bi&Bi Eventi che organizza la manifestazione – è frutto di una consolidata collaborazione tra la nostra organizzazione e l’architetto Vitaliano Biondi, ideatore e curatore dell’evento. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato un ricco programma di attività pensato per famiglie, giovani e tutti gli appassionati della vita all’aria aperta, offrendo esperienze autentiche a contatto con la natura e le sue meraviglie, adatto al nuovo format di Georgica. Per due giorni verranno proposte numerose iniziative e intrattenimenti dedicati a un pubblico eterogeneo, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e le curiosità di tutti i visitatori, valorizzando la cultura rurale e il territorio attraverso momenti di scoperta, svago e condivisione. Un appuntamento imperdibile per chi ama la natura, le tradizioni e il buon vivere”.

Anche quest’anno visitare Georgica sarà l’occasione perfetta per immergersi nel mondo rurale e della biodiversità all’interno del suggestivo scenario naturale delle sponde del Grande fiume, grazie a un ricco calendario di incontri, laboratori e attività esperienziali capaci di coinvolgere adulti e bambini, e alla qualificata mostra-mercato, che vedrà protagonisti oltre 200 espositori tra piccoli produttori alimentari, aziende agricole, un’ampia offerta di artigianato artistico, esperti florovivaisti e arredo da giardino. Alla manifestazione sarà presente anche Vintage Bazar a cura di Armando Nocco e il mercato del riuso a cura di Love Generation.

Alla manifestazione non mancherà un’area dedicata ai florovivaisti e alle loro collezioni di rose, come, solo per citarne alcuni, quelle della Floricoltura Lari o come le rose, peonie e ortensie di Stefano Magi, ma saranno presentate anche antiche varietà orticole e frutticole, come ad esempio, tra le altre, quelle di Andrea Mora e dell’azienda agricola Castelpiombino. Dall’unione sapiente di tradizione e innovazione nasce il catalogo di proposte della Gregorio Vivai che vanta una collezione di piante del benessere, e anche un’ampia varietà di piccoli frutti, nocciole “TGL”, aromatiche officinali, erbacee, sedum sempervivum, ecc…Mentre gli appassionati di piante grasse e piante verdi potranno visitare lo stand dell’azienda agricola Guelfi Benito. Ci saranno anche tante varietà di piante officinali de La Bargazzina, azienda agricola che nel 2023 ha ricevuto l’Oscar Green della Regione Emilia Romagna nella categoria “custodi d’Italia”, l’annuale premio all’innovazione in agricoltura.

Nella grande mostra-mercato ci sono anche le proposte enogastronomiche locali, come le birre prodotte con il pregiato grano antico Senator Cappelli dal birrificio Zuker, il nocino della Compagnia del Nocino, l’aceto balsamico della Confraternita dell’aceto balsamico, ma anche i salumi di suino nero di Parma, la marmellata della famosa prugna zucchella di Lentigione, e anche numerosi prodotti biologici di aziende agricole del territorio, come farine dell’azienda agricola Il Pichello di Carpineti o dell’ azienda agricola Biofan di Gualtieri. Non mancheranno composte, miele e un’ampia offerta di prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Un mix di sapori da gustare anche grazie a diversi Truck Food che propongono la cultura enogastronomica su ruote.

A Georgica si darà spazio anche alle dimostrazioni a cura degli artigiani esperti su come costruire di ocarine e fischietti con Benvenuto Fecchio, forgiare il ferro con Elio Bonafin, fare intrecci con la tifa assieme a Marco Pederzini, assistere a dimostrazioni di tecnica di lavorazione a sbalzo del rame con Enrico Usan e di articoli intarsiati con Anna Belluti. In programma anche i laboratori cura del verde ecosostenibili e naturali a cura di Alberto Strapazzini.

GEORGICA XI EDIZIONE – GUASTALLA (RE) LIDO PO – 29 – 30 MARZO 2025