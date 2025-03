Domenica 30 marzo cancellazioni e sostituzioni sulla Modena-Sassuolo ferroviaria

Modifiche al servizio ferroviario di Trenitalia Tper sulla linea Modena – Sassuolo, in occasione di una manifestazione sportiva in programma domenica 30 marzo. Previste cancellazioni e servizi con autobus come da locandina.

A causa della modifica della viabilità stradale i bus B5634, B5636, B5637 potranno subire ritardo e non effettueranno le fermate di Modena Fornaci, Baggiovara Ospedale, Casinalbo. Prevista anche la modificano del punto di fermata a Baggiovara (fermata provvisoria su via Athos Jori Lisiat retrostante la stazione) e Formigine (fermata provvisoria su via San Giacomo retrostante la stazione).