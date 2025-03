A seguito della proposta progettuale d’investimento inerente la Palestra Comunale presentata dall’ASD Go Minibasket all’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, la Giunta Comunale ha valutato di procedere alla stipula della convenzione con la quale alla società sportiva viene affidata per cinque anni la gestione dell’impianto sportivo nonché la riqualificazione della stesso.

Il progetto presentato dall’ASD Go Minibasket include infatti interventi per un importo complessivo superiore ai 25.000 Euro: dal tinteggio di tutto il piano terra alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-sanitario, in particolare delle docce, e dell’impianto elettrico con sostituzione di corpi illuminanti, per proseguire con l’installazione di un nuovo impianto audio che garantisca un’acustica idonea al luogo e il rifacimento della segnaletica orizzontale per tutte le attività sportive nel rispetto delle geometrie e indicazioni delle singole Federazioni.

L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo raggiunge così un duplice obiettivo: valorizzare, attraverso la riqualificazione, l’impianto sportivo comunale che accoglie le attività di numerose società sportive del territorio, e non, così come quelle delle scuole vezzanesi, nonché promuovere la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative grazie anche alla migliore qualità degli spazi offerti.

Nella convenzione all’ASD Go Minibasket sono chiaramente affidati anche tutti i compiti inerenti la gestione e manutenzione ordinaria della Palestra Comunale e alla società sportiva è richiesta la collaborazione, anche e soprattutto con l’Amministrazione Comunale, per l’organizzazione di iniziative a carattere sportivo, ricreativo e sociale.