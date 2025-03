Alla luce di recenti episodi che si configurano come veri e propri attacchi alla libertà d’insegnamento e all’autonomia scolastica, il sindacato Flc Cgil di Modena organizza per mercoledì 2 aprile a Carpi l’incontro dal titolo quanto mai esplicito “E se domani non potessimo più insegnare a pensare?”.

L’incontro, aperto alle associazioni del territorio, a studenti, docenti e cittadini, vede la partecipazione dell’assessore all’istruzione di Carpi Giuliano Albarani, di Thomas Casadei docente di Filosofia del Diritto di Unimore e Gianna Fracassi segretaria nazionale Flc Cgil. Introduce i lavori Claudio Riso segretario Flc Cgil Modena.

Appuntamento all’Auditorium della biblioteca Loria (via Alberto Pio, 1) alle ore 20.30.

L’iniziativa è a supporto della campagna per le elezioni delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) che si terranno il 14-15 e 16 aprile.

Nelle numerose assemblee che la Flc Cgil sta svolgendo in questi giorni nelle scuole emerge una forte preoccupazione da parte di tutto il personale scolastico sull’autonomia dei docenti e la libertà di insegnamento, sia alla luce dei diversi episodi di attacchi da parte di esponenti politici ad attività e progetti realizzati nelle scuole, sia per quanto riguarda le nuove Indicazioni Nazionali (documento fondamentale per la progettazione delle attività didattica nelle scuole) improntate ad un’ideologia che punta a smantellare la scuola della Costituzione.