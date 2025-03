MAMMUT ovvero vita e morte di un’Intelligenza Artificiale è in programma per domenica 30 marzo alle ore 19 presso gli spazi delle Officine Creative Reggiane, all’interno della stagione VARIAZIONI del Centro Teatrale MaMiMò.

Lo spettacolo, scritto da Rodolfo Ciulla, è una regia collettiva del gruppo Fartagnan Teatro con la supervisione artistica e organizzativa di Carrozzeria Orfeo, e vede in scena Federico Antonello, Luigi Aquilino, Maria Canal, e Andrea Sorrentino (voce fuori campo Giacomo Vigentini). Il progetto scenografico e la realizzazione delle scene sono a cura di Enzo Mologni, i costumi sono ideati da Mirella Salvischiani, le musiche originali sono composte da Massimiliano Setti, e il disegno luci è firmato da Stefano Colonna.

Per informazioni e prenotazioni: https://mammut.eventbrite.it , biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo.

Officine Creative Reggiane, in via Gioia 4, ingresso da Via Tonale