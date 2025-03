Roberto Vannacci, eurodeputato del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ ed eletto nelle liste della Lega, in visita, nel pomeriggio, alla sede di Confindustria Ceramica. Il Generale ha incontrato i vertici dell’associazione per confrontarsi con loro sul tema dell’energia e delle politiche dell’UE in merito alle quali Confindustria Ceramica esprime, da tempo, le sue perplessità, stante un quadro normativo che penalizza il settore ed il suo indotto.

Il Green deal, «che andrebbe buttato a mare, è la rovina dell’industria europea», la guerra in Ucraina, «che dobbiamo fare in modo che finisca» e le tensioni geopolitiche «che condizionano il quadro economico globale» i temi affrontati da Vannacci a margine del suo appuntamento sassolese. Ma non solo. «L’Europa si è impoverita a causa di una politica scellerata posta in essere da Von Der Leyen e da un’Europa a trazione socialdemocratica», ha detto Vannacci, ribadendo la propria contrarietà rispetto alle normative ETS. «Un’altra assurdità che, senza basi scientifiche ha posto limiti che non hanno senso. Va rivisto – ha concluso – se non abolito»