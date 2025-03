Sono state pubblicate da oggi sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo due distinte graduatorie di selezione candidati al Servizio Civile Universale per le sedi autorizzate del comune di Sassuolo nidi d’infanzia “San Carlo”, “Sant’Agostino”, “Parco” e “Paggeriarte”.

I candidati risultati idonei selezionati entreranno in servizio a partire dal 28 maggio 2025 mentre i candidati risultati idonei non selezionati potranno essere chiamati in subentro di posti di SCU rimasti non assegnati o a seguito di rinuncia di un candidato idoneo selezionato.