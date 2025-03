Sale l’attesa a Casina per il ritorno di una festa che negli anni è diventata davvero molto apprezzata: domenica, 30 marzo, il paese sarà animato dall’ottava edizione la Festa del Cicciolo, che unisce la passione per il buon cibo con il piacere di stare insieme. Il cuore della festa sarà Piazza IV Novembre, di fronte al Municipio, ma tutto il paese sarà interessato. La festa è organizzata dall’Amministrazione comunale con la preziosa collaborazione della Proloco di Cortogno.

Saranno presenti ben 40 norcini, che accenderanno i loro paioli e saranno pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di campione con il miglior cicciolo. Un’occasione imperdibile per passeggiare tra le vie del paese, animate da un vivace mercato agroalimentare e dal mercato straordinario, organizzato da Com.Re, con espositori di qualità. Sono previste anche degustazioni di prodotti tipici, momenti di divertimento per tutte le età e giochi per i più piccoli, per una giornata all’insegna della convivialità e della tradizione. Ci sarà anche una ricca proposta enogastronomica ad hoc, con specialità quali polenta, casagai, panini con il cotechino e altre eccellenze del territorio. Alla fine dell’evento, a decretare il vincitore tra i norcini, saranno gli esperti dell’Accademia Judices Salatii.