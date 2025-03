È andato a buon fine l’intervento dei tecnici di E- Distribuzione di messa in sicurezza di un conduttore aereo non isolato divenuto incautamente dimora delle cicogne e di gheppi nel comune di Carpi, nella zona di Via Valle.

Grazie all’ispezione sull’impianto che aveva registrato delle anomalie, i tecnici dell’azienda elettrica hanno individuato sia un nido di cicogne che uno di gheppi, entrambi in fase di realizzazione in un tratto di linea non isolato e quindi altamente rischioso per l’incolumità dei graditi esemplari.

D’accordo con l’Associazione ornitologica dell’Emilia-Romagna e con il settore Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, E- Distribuzione è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza la linea, isolando il conduttore nudo in tensione con una guaina che garantirà la sicurezza degli uccelli e la loro nidificazione senza alcun rischio di folgorazione ed elettrocuzione.

“Siamo soddisfatti di questo intervento realizzato per offrire un luogo di nidificazione sicuro alle cicogne e ai gheppi – ha dichiarato Roberta Fanti, Responsabile E-Distribuzione per la Zona di Modena –. La tutela dell’avifauna e la mitigazione del rischio di elettrocuzione per gli uccelli sono di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la biodiversità e in E-Distribuzione lavoriamo da anni per proteggere le specie, mettendo in sicurezza i nostri impianti e siglando accordi con Enti Parco, Organizzazioni Nazionali e Associazioni ambientaliste”.