La Polizia di Stato di Bologna nella giornata di ieri ha tratto in arresto un cittadino marocchino sorpreso a spacciare nelle cantine di un condominio sito nella cittadina via degli Ortolani e ha denunciato altri due cittadini stranieri per ricettazione.

Alle ore 20 circa un richiedente ha contattato la Polizia riferendo di vedere un andirivieni sospetto nel vano cantine, dove persone estranee al condominio entravano per ricevere qualcosa e poi andavano via. I poliziotti di Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato un cittadino marocchino del 2002 che, all’interno di una cantina, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi occultate in una confezione metallica di caramelle, e di 3 grammi di hashish, nascosti in un pacchetto di sigarette, oltre che circa 1100 euro in contanti e un cutter. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, risulta gravato da precedenti specifici e per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. Al termine degli atti è stato tratto in arresto per spaccio e denunciato per invasione di edifici e per il possesso del cutter.

Sempre nella giornata di ieri i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato un marocchino del 2005 per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto fermato a bordo di uno scooter rubato. Il ragazzo, infatti, alle ore 12.30 circa dopo aver notato la Volante che transitava in Via Barbieri ha tentato di scappare mettendo in atto, tra l’altro, una serie di manovre pericolose, inottemperando più volte all’ordine di fermarsi intimato dagli Agenti. Il ragazzo dopo un breve inseguimento è stato però fermato e denunciato.

Nella notte, invece, la Volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio ha denunciato per ricettazione un tunisino del 2003 che è stato fermato in Via Algardi e trovato in possesso di un computer portatile e di uno smartphone oggetto di furto. Anche il tunisino ha provato a scappare per eludere il controllo ma è stato fermato, denunciato e lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che provvederà a valutare una possibile espulsione in quanto irregolare sul territorio nazionale.