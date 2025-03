Martedì 1 aprile, alle ore 21, nella sala civica di via Morandi 9, sarà ospite Giordano Bruno Guerri all’interno della rassegna “Autori in prestito”: un progetto di Arci Reggio Emilia curato da Paolo Nori e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna. L’ingresso sarà libero e gratuito.

GIORDANO BRUNO GUERRI

Scrittore, giornalista e studioso del XX secolo. Laureatosi nel 1974 inizia a lavorare per la Garzanti come correttore di bozze. Colleziona poi diverse esperienze nel campo del giornalismo e dell’editoria. Nel 1985 è direttore del mensile Storia illustrata, nel 1986 direttore editoriale per Mondadori e successivamente collaboratore de Il Giornale. Docente di storia contemporanea, dal 2008 è presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, dal 2015 direttore di GardaMusei e dal 2020 è Sovrintendente della Fondazione Erice Arte di Erice.

Per i dettagli su Autori in prestito e sul calendario è possibile visitare il sito https://www.autorinprestito.it/