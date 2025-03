Nasce la “Music Valley”. Electronic BBQ, Fiorachella Music Festival, Unknwn Festival e Moninga Onlus si uniscono per creare un polo musicale nel Distretto Ceramico. Castellarano, Fiorano Modenese, Scandiano e Formigine, da decenni quattro centri produttivi ceramici, puntano a formare un’unione, simbolica e pratica, che porti un proficuo scambio tra le varie realtà musicali del territorio. Un insieme di sinergie tra festival musicali, totalmente innovativo, per promuoversi a vicenda e collaborare nelle scelte organizzative e artistiche: ciascuno con sensibilità e finalità differenti, accomunati dalla volontà di creare spazi e momenti di aggregazione, relazioni e bellezza la cui parola d’ordine sia ‘musica’.

Electronic BBQ giunge, nel 2025, alla terza edizione. Il festival nasce da un’idea del DJ e producer reggiano di fama mondiale Benny Benassi insieme a Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia. Da subito un grandissimo successo, con oltre diecimila persone radunate nei quindicimila ettari del Parco dei Popoli di Castellarano. L’obiettivo condiviso dagli organizzatori, in coesione con l’Ente Locale, è promuovere la varietà del territorio reggiano spaziando tra musica, tornei sportivi e buon cibo. Il festival musicale si ripropone, quest’anno, il 12 luglio.

Fiorachella Music Festival nasce nel 2018 da un gruppo di amici che, ispirandosi in modo goliardico al celebre evento statunitense Coachella, ha puntato a movimentare la città di Fiorano Modenese (ribattezzata nel tempo “Fiorangeles”). Arrivati nel 2024 alla sesta edizione, la kermesse musicale è ormai una costante per la cittadinanza fioranese, capace di richiamare giovani e famiglie in uno spettacolare connubio intergenerazionale. In collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Fiorano F.M. – questo il nome dell’associazione culturale organizzatrice – anima il parco storico di Villa Pace tra note elettroniche, indie e rock, di artisti conosciuti ed emergenti all’insegna di musica rigorosamente dal vivo. L’appuntamento per la settima edizione è il 18 e 19 luglio.

Unknwn Festival sorge lo scorso anno a Scandiano, nella splendida cornice del Parco della Resistenza. L’essenza del progetto, nato anch’esso da un gruppo di giovani appassionati di musica, risiede nel nome stesso dell’evento: ‘unknwn’, ovvero ‘sconosciuto’. Il significato intrinseco e filo conduttore dell’esperienza sono le persone: il mondo esterno sfuma, e ciò che resta è un intreccio di volti, suoni ed emozioni che si fondono in un’unica vibrazione. La prima edizione ha registrato ventimila presenze, un risultato che ha dato subito al festival un’identità forte e riconoscibile. Unknwn non è solo un evento musicale, ma un’esperienza che porta sul palco artisti locali e nazionali, accompagnato da un’ampia area food-truck, bancarelle e una zona chill. Dopo il grande riscontro dello scorso anno, sono pronti a tornare il 4, 5 e 6 luglio con un’edizione ancora più coinvolgente.

Moninga è un’organizzazione di cooperazione internazionale che opera con bambini orfani in R.D. del Congo dal 2015. Per sensibilizzare i giovani modenesi sulla situazione in Africa e con l’interesse di raccogliere fondi da tramutare in aiuti umanitari, con assoluta trasparenza, organizza diversi eventi musicali che sono ormai diventati appuntamenti fissi dell’estate. Quelli previsti per il 2025 sono ben tre: il Moninga Open Air Festival (2, 3, 4 e 5 luglio a Villa Benvenuti di Formigine), il Savana, in collaborazione con il Ristorante Patrizia (26 luglio in Piazzale della Rosa a Sassuolo) e il Vitamina Festival (4, 5 e 6 Settembre a Villa Gandini di Formigine).