Dal 1 aprile si aprono a Maranello le iscrizioni per il nido d’infanzia e lo Spazio Bambini, servizi a supporto delle famiglie nei primissimi anni di vita dei figli. Per l’anno educativo 2025/2026 è possibile effettuare le iscrizioni online entro il 15 aprile.

“I servizi comunali per la prima infanzia sono al centro dell’attenzione di questa amministrazione”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “Negli ultimi anni siamo riusciti a garantire la copertura totale delle richieste delle famiglie residenti a Maranello pervenute nei termini di iscrizione: un dato che evidenzia l’impegno nei confronti delle famiglie maranellesi e delle loro esigenze di coniugare tempi di vita e lavoro”.

“Il confronto con le famiglie è costante”, aggiunge Laura Costi, assessora all’istruzione, “e anche quest’anno, in vista delle iscrizioni, abbiamo organizzato una serie di incontri informativi per i genitori, per approfondire la conoscenza dei servizi e delle strutture”. Il primo incontro è in programma martedì 1 aprile alle 18 alla Biblioteca Mabic, un momento in cui l’amministrazione comunale, i pedagogisti e le educatrici incontrano le famiglie per la presentazione dei servizi educativi del territorio e l’illustrazione delle modalità di iscrizione. All’incontro sarà anche possibile prendere appuntamento con un facilitatore digitale per eventuale assistenza nella compilazione on line delle domande. Seguiranno due open day all’interno dei nidi: sabato 5 aprile dalle 10 alle 12 e martedì 8 aprile dalle 17 alle 19 si potranno visitare gli spazi, ricevere informazioni sull’organizzazione dei servizi e partecipare insieme ai propri figli ad attività di gioco e laboratori.

Nel dettaglio, al nido d’infanzia, servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, si iscrivono i nati nel 2023, 2024 e i bambini che nasceranno entro il 30 settembre 2025. La modalità di frequenza prevede il tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30, il part-time dalle 7.30 alle 13.00/13.30 e il prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30. Lo Spazio Bambini è invece un servizio educativo integrativo, attivo presso la struttura di via Magellano 17, rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi, che può essere esteso anche ai bambini dai 12 mesi di età, al quale si iscrivono i nati nel 2023 e 2024 (entro settembre) con frequenza dalle 8.30/9.00 alle 12.00/12.30.