Il CSI Comitato di Modena, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Frignano, la Comunità Islamica APS e Appenninosport SSD, è lieto di annunciare un evento di straordinaria bellezza e profondità: “A Passo Lento: Un Viaggio Dentro e Fuori”, un cammino pensato per le donne, ma aperto a tutte e tutti, per ritrovare equilibrio, consapevolezza e libertà immersi nella bellezza della natura.

Un Cammino per Ritrovare Equilibrio e Armonia

Sabato 5 aprile 2025, alle ore 14.30, ci ritroveremo presso il Centro per le Famiglie in Via Muratori, 12 – Pavullo nel Frignano (MO) per intraprendere insieme un viaggio che è al tempo stesso fisico e interiore. Un percorso ad anello di circa due ore, accessibile a tutti e tutte, che ci permetterà di riscoprire il valore della lentezza, della consapevolezza e dell’incontro autentico con la natura e con noi stessi.

Le Parole che Nutrono l’Anima

Ogni passo sarà accompagnato da parole sapientemente scelte: letture tratte dalla poesia e dalla letteratura al femminile che risuoneranno tra i luoghi, donando profondità e ispirazione a chi vorrà ascoltarle. Sarà un momento di raccoglimento e riflessione, in cui il cammino si trasformerà in un dialogo intimo tra mente, cuore e paesaggio.

Un’Esperienza di Accoglienza e Condivisione

A conclusione del percorso, la Comunità Islamica APS di Pavullo nel Frignano ci accoglierà con una merenda preparata con cura, un gesto simbolico di ospitalità e gratitudine, per suggellare con dolcezza questa esperienza di incontro e armonia.

Partecipazione e Informazioni

L’evento è gratuito e aperto a tutti e tutte. Per aiutarci nell’organizzazione, vi invitiamo a confermare la vostra presenza entro giovedì 3 aprile 2025 ai seguenti contatti:

APPENNINOSPORT SSD ARL

Via Bernardo Bellei 8, Pavullo nel Frignano – Email: cammini@csimodena.it

Telefono: +39 0536 256239

Un’iniziativa che celebra l’incontro e l’armonia. L’evento gode del patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano e della Commissione Pari Opportunità, a testimonianza dell’importanza di promuovere esperienze che valorizzino il dialogo, l’inclusione e il benessere condiviso.