Dal 7 aprile al 22 aprile 2025 sono aperte le iscrizione ai nidi d’infanzia di Fiorano Modenese, per l’anno educativo 2025/2026.

Possono essere iscritti i nati negli anni 2023, 2024, 2025 e nascituri entro il 30 giugno 2025. Le richieste devono essere presentate online, collegandosi al sito web del Comune (portale EntraNext), attraverso credenziali SPID o CIE.

Per ricevere supporto telefonico nella compilazione della richiesta o per fissare un appuntamento è possibile contattare il Servizio Istruzione al numero 0536 833407 o all’indirizzo email: scuola@fiorano.it.

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro il 31 maggio 2025.

“Le iscrizioni si aprono avendo a pieno regime la sezione in più, inaugurata a gennaio presso il nido La Tana del Tasso. Un’ulteriore novità è rappresentata dal convenzionamento con la Fondazione Luigi Coccapani. Oltre alla scuola dell’infanzia, da settembre 2025 aprirà anche una nuova sezione di nido ed alcuni posti saranno convenzionati con il Comune per poter ampliare la risposta alle famiglie e procedere con la proficua collaborazione già in essere con la Fondazione”, sottolinea Monica Lusetti, vicesindaco e assessore alle Famiglie e conciliazione, Scuola ed edilizia scolastica.

Sarà possibile visitare le strutture del territorio in occasione degli open day in programma: sabato 5 aprile dalle 9 alle 12 per i nidi comunali “La Tana del Tasso” e “La Collina dello Scoiattolo”; sempre sabato 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 per il nido convenzionato “Luigi Coccapani” (informazioni: 0536 830051 – scuolamaterna@fondazionecoccapani.it); e lunedì 14 aprile dalle 17 alle 19 per il nido convenzionato Concorde “Don A. Mussini” (è gradita la prenotazione a: 0536 921200 – nidomussini@gruppoconcorde.it).