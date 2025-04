Sono partiti ieri pomeriggio dalla Doganaccia, località che si trova nel comune di Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia, per raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi nel comprensorio del Corno alle Scale nel comune di Fanano. Arrivati al Rifugio Duca

degli Abruzzi, la struttura era chiusa e i quattro ragazzi, rispettivamente di 19, 21, 22 e 23 anni, tutti residenti a Prato, hanno deciso di passare la notte al bivacco Musiani, a poche decine di metri dal Rifugio Duca degli Abruzzi. Durante la notte il tempo è peggiorato e questa mattina, al momento di rientrare, essendo privi di ramponi e piccozza, non sono più stati in grado di muoversi.

Erano da poco passate le 8 quando i ragazzi hanno chiesto aiuto. Sul posto è stato inviato il Soccorso Alpino, stazione Corno alle Scale, che ha attivato immediatamente una squadra composta da tre tecnici, che si trovava già in zona, e a seguire altri due operatori e un infermiere. I Soccorritori del CNSAS hanno iniziato a salire verso il Bivacco Musiani con gli sci e le pelli. In quel momento la visibilità era molto scarsa e il vento era fortissimo: 120

Km/h.

I quattro pistoiesi, che non accusavano problemi sanitari, sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno fornito loro dei ramponi. Dopo averli assicurati tramite corde per la presenza di ghiaccio, sono stati accompagnati all’infermeria del Corno alle Scale, dove il personale sanitario li ha valutati. Anche se infreddoliti, nessuno di loro ha avuto bisogno di valutazione ospedaliera. Presenti anche i Carabinieri.