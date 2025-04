Bolognese, 51 anni, tre lauree e una lunga esperienza nel mondo della pubblica amministrazione. Questo, in sintesi, il profilo dell’avvocato Lorenzo Minganti che, da oggi, martedì 1° aprile, è il nuovo direttore generale del Comune di Modena. Con sé porta l’importate esperienza fatta, nello stesso ruolo, a Padova, oltre che un passato che l’ha visto professionalmente impegnato nei campi dei lavori pubblici, dell’urbanistica, dell’ambiente e della Protezione civile.

Tra i vari compiti che lo attendono anche un obiettivo strategico nel programma di governo del sindaco Massimo Mezzetti: la riorganizzazione della macchina comunale all’insegna di una modalità di lavoro trasversale e orizzontale, nell’ottica che già il sindaco ha voluto dare alla giunta quando ha assegnato le deleghe. A questo scopo, il nuovo direttore generale potrà avvalersi dell’analisi della struttura organizzativa del Comune di Modena che è stata commissionata all’Università Bocconi proprio con l’obiettivo di renderla coerente con le linee programmatiche di mandato e con le deleghe attribuite agli assessori per innovare la macchina comunale e garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.

“Sono onorato di poter ricoprire questo ruolo in una città come Modena che vanta una lunga e consolidata tradizione di buona amministrazione – ha commentato il nuovo direttore generale del Comune, Lorenzo Minganti – Lavoro nella Pubblica amministrazione da tanto tempo e ho cercato e cerco, da sempre, di incarnare il ruolo del ‘civil servant’, come si direbbe in inglese, ossia del funzionario pubblico che mette le sue competenze e la sua professionalità al servizio della collettività. Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto in me – ha concluso – e ringrazio anche chi mi ha preceduto, perché lascia un’eredità positiva che adesso toccherà a me sviluppare nella direzione di una pubblica amministrazione sempre più all’avanguardia nell’efficienza e nell’efficacia della sua azione”.

“Il nuovo direttore generale è chiamato alla piena attuazione del mio indirizzo politico e di programma per portare a compimento gli obiettivi di mandato. Uno di questi è la riorganizzazione della macchina comunale nel senso che di un’orizzontalità di lavoro tra settori – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – Un altro tema che ritengo molto importante è quello di lavorare nella direzione di rendere l’amministrazione comunale sempre più vicina ai cittadini che non la devono sentire come antagonista. Benvenuto quindi, e buon lavoro, a Lorenzo Minganti”.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Ferrara, Lorenzo Minganti è un avvocato specializzato in Diritto amministrativo, in particolare in Diritto urbanistico, ambientale e dei contratti pubblici. Dal 1996 al 2002 ha ricoperto incarichi presso vari Enti locali, sempre con responsabilità crescente, in ambito amministrativo. Tra questi, quello di Direttore generale del Comune di Padova; incarico che ha preceduto, in ordine di tempo, quello presso il Comune di Modena. Nella sua carriera Minganti ha svolto anche vari incarichi di consulenza – tra i quali quello di consulente legale dell’assessorato al Territorio della Regione Veneto (2016-2019) – ed è stato membro di diversi consigli d’amministrazione e organi collegiali, come nel caso di Hera e Arpae. Negli anni è stato, inoltre, assessore a Lavori pubblici (2002-2004) e Urbanistica (2004-2009) presso il Comune di Minerbio di cui è stato anche sindaco per due mandati (2009-2014 e 2014-2019).

Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2006 Lorenzo Minganti ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia – Law and Economics” all’Università di Bologna. Nel 2001 ha conseguito un Master alla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica e QUASAP dell’Università di Bologna. Mentre nel 2018 si è laureato in Storia contemporanea all’Università di Bologna e nel 2021 quella in Politica Amministrazione e Organizzazione (Pao) sempre presso l’ateneo bolognese. Nel corso degli anni è, inoltre intervenuto in qualità di relatore a numerosi corsi di formazione e seminari. È, infine, autore di varie pubblicazioni in ambito giuridico.