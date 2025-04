“Da alcuni anni in molti hanno espresso il desiderio che si ricordasse Vittorio Saltini e da questo stimolo è nato un progetto che prova a dare forma a questa idea, non solo per ricordare Vittorio, ma anche per riattivare nei nostri territori un confronto culturale e politico su temi quali la partecipazione, il welfare, il ruolo dei partiti e il loro rapporto con la società civile, i diritti di cittadinanza” . Con queste parole Legacoop Estense, Arci Modena, cooperativa sociale Aliante e Fondazione Mario del Monte riassumono il senso del progetto “Praticare i sogni”, che verrà presentato nel corso dell’iniziativa che si svolgerà venerdì 4 aprile, a partire dalle 17, all’Auditorium Loria di Carpi (via Rodolfo Pio 1).

L’incontro, in collaborazione con il Comune di Carpi, si strutturerà in due parti: la presentazione del libro “Solidarietà è sporcarsi le mani”, sulla storia di Vittorio Saltini, a cura degli autori Roberto Franchini e Dario Guidi, assieme alle testimonianze di Florio Magnanini (giornalista e direttore della “Voce” di Carpi, che coordinerà la giornata) e di Werther Cigarini (ex sindaco di Carpi); nonché l’istituzione, nel territorio provinciale, della “Giornata dei diritti”, in memoria di Saltini. Il pomeriggio si aprirà, alle 17, con i saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Carpi Tamara Calzolari.

Il libro ripercorre le tappe della storia di Vittorio Saltini partendo dall’impegno nel PCI di Carpi e dalla carica di Assessore alla Sanità della Provincia di Modena negli anni ’70, Saltini successivamente si dedicò all’associazionismo e alla promozione sociale con la carica di Presidente Arci provinciale, per poi fondare, insieme a Mario del Monte, la cooperativa sociale Aliante ed infine promuovere la nascita del Consorzio di Solidarietà Sociale. Il libro è anche l’occasione per ripercorrere, attraverso la vicenda di Vittorio, la storia dell’innovazione sociale nella nostra provincia, in una fase storica di grandi trasformazioni, in cui fu possibile anticipare molte conquiste nazionali in tema di welfare e diritti. Le testimonianze di Florio Magnanini e di Werther Cigarini approfondiranno l’esperienza politica, e non solo, del giovane Saltini nella città di Carpi. In conclusione, sarà presentato il progetto “Praticare i sogni”, a cura dei promotori (a nome dei quali interverrà Sarah Olivero), con il lancio della “Giornata dei diritti”, «un’occasione annuale – precisano i promotori – che possa contribuire a dare forza e continuità al confronto politico e culturale sul tema del welfare e dell’innovazione sociale, anche attraverso percorsi di partecipazione strutturata che possano coinvolgere le amministrazioni, le forze sociali e il terzo settore del territorio».