Lunedi scorso si è svolta ad Albinea la presentazione del prestigioso torneo giovanile di calcio maschile e femminile giunto alla 22ma edizione Trofeo Chiarino Cimurri organizzato dalla società Tricolore Reggiana. Una manifestazione che coinvolge 900 ragazzi e ragazze in rappresentanza di 38 società e che vedrà disputare ben 76 partite.

La serata che ha visto un gran numero di partecipanti, è stata caratterizzata dal saluto delle Autorità locali e Cittadine. Sul palco a fare gli onori di casa Daniele Menozzi, Vicesindaco ed Assessore allo sport del Comune di Albinea. Hanno preso la parola anche Stefania Bondavalli, Assessora allo sport del Comune di Reggio Emilia, il Questore Giuseppe Maccese, il Capitano Gloria Salvati Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Reggio Emilia, Nello Monelli Vicecomandante della Polizia Municipale di Reggio Emilia, il Sottotenente Michele Di Marco del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Reggio Emilia, il Capo della Segreteria Politica Presidenza Emilia Romagna Giammaria Manghi, il Consigliere Comunale di Reggio Emilia Riccardo Ghidoni, il Consigliere Regionale Andrea Costa, il Presidente della Fondazione dello Sport di Reggio Emilia Valeria Prampolini e Vittorio Cattani Vicepresidente della Reggiana Calcio.

Tutti gli intervenuti, oltre a portare testimonianza della loro esperienza, hanno rimarcato il valore dello sport rivolto soprattutto ai giovani ed alle famiglie : la necessità di dare un messaggio di comunità e di rispetto delle regole per un’attività sportiva all’insegna della lealtà e del divertimento. Concetti che hanno riscosso fragorosi applausi dalla platea di dirigenti, tecnici e ragazzi/e.

Presenti anche rappresentanze del Volley e del Rugby cittadini. A concludere gli interventi Giorgio Cimurri che ,con grande emozione e parole toccanti, ha ricordato la figura del fratello Chiarino che ,a distanza di oltre vent’anni,e’ sempre presente nel cuore dei reggiani e di tutti gli sportivi italiani del mondo del calcio, del basket e del tennis. Particolarmente commovente il momento in cui Giuliana Cimurri ha ricevuto un omaggio floreale da parte di tutta la Societa’ Tricolore a sottolineare l’enorme affetto che da cosi’ tanti anni li lega. A conclusione un istruttivo video messaggio motivazionale di Lele Adani, reggiano e noto commentatore Rai, ad augurare ai ragazzi un buon avvio di torneo.

Dopo la parte istituzionale si è provveduto alla consegna di un premio offerto da Emilio Iotti di Reggio Sport a tutti i capitani delle 38 squadre partecipanti. I piccoli atleti hanno sottolineato con orgoglio la volontà della propria squadra di puntare alla vittoria del torneo vivendo questa entusiasmante competizione in maniera corretta e leale. Infine Raffaele Nuzzo ha dato il via ai sorteggi per l’abbinamento delle varie squadre.

A seguire, in ordine di estrazione, l’esito relativamente ai rispettivi tornei:

TROFEO COLPI DI TACCO: 6 società partecipanti, suddivise in due gironi da 3 squadre. Riservato alle atlete della categoria under 12 femminile.

GIRONE A: Reggiana, Modena e Parma.

GIRONE B: Sassuolo, Juventus Club e Real Sala Bolognese.

TROFEO PLAY FOOTBALL DAY: 8 società partecipanti, suddivise in due gironi da 4 squadre. Riservato agli atleti/atlete della categoria Pulcini 2° anno (2014).

GIRONE A: Virtus Libertas, Tricolore Reggiana, Audace Parma e Virtus Ancora

GIRONE B: Monari-Nasi, Boretto, Arsenal PR e Virtus Cibeno.

TROFEO CHIARINO CIMURRI: 24 società partecipanti, suddivise in sei gironi da 4 squadre. Riservato agli atleti/atlete della categoria Esordienti 1° Anno (2013).

GIRONE A: Santos, Reggio United, Rubierese e Celtic Cavriago.

GIRONE B: Barcaccia, Falk Galileo, Sporting Scandiano e Progetto Intesa.

GIRONE C: Progetto Montagna, Sammartinese, Juventus Club PR e Bibbiano San Polo.

GIRONE D: Colorno, Tricolore Reggiana, Reggiolo e Langhiranese.

GIRONE E: Reggio Calcio, Saxum, Virtus Mandrio e Sanmichelese.

GIRONE F: Terre Matildiche, Virtus Correggio, Sanfa MO e Albinea United

L’appuntamento per tutti (sportivi e non) sarà il 5 maggio allo stadio Chiarino Cimurri in via Mutilati del lavoro a Reggio Emilia, dove il Torneo avrà inizio per vivere insieme e con grande gioia questa festa dello Sport.