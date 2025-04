Il Festival della Comicità Italiana nel 2025 chiude, con l’ultima edizione, la sua fortunata e felice storia, dopo 31 anni (considerando il Festival Cabaret Emergente da cui nasce quest’ultimo format).



“E’ una decisione ponderata, maturata nel tempo, derivante da diverse ragioni, che mi lascia molto sereno. Il cambiamento profondo che ha subito la Comicità negli ultimi anni e l’ingente sforzo organizzativo per restare sempre al top, hanno certamente influito sulla decisione. Sarà un’edizione festosa, per salutare e ringraziare il pubblico che ci ha seguito in questi decenni. Non è prevista alcuna ripresa e messa in onda televisiva, pertanto l’unico modo per assistere al Festival, è recarsi in Teatro e quindi aspettiamo tantissime persone” – afferma Riccardo Benini, Ideatore e Direttore Artistico del Festival.

Dopo il grande successo della Prima Finale andata in scena a Formigine sabato scorso, la 2^ Finale si terrà sabato 5 aprile, alle ore 21:00 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. Ospiti della Serata: il Duo Comico GIAN PIERO STERPI & ALESSIA DE PASQUALE, DONDARINI E DALFIUME, SANTE BIAGETTI e il cantautore NERO.

I nominativi dei 15 Campioni in gara nel Festival del 2025 sono:

ANDY BELLOTTI: Da Tale e Quale Show, ha collaborato con Fiorello in Viva Rai2! e partecipato a moltissimi programmi tv Rai e Mediaset.

MAURIZIO BRONZINI: Vincitore del Festival Cabaret Emergente 2014. Lo abbiamo visto a Zelig, Canale 5 e ha recitato con Pupi Avati.

ANDREA CASONI: Dal cast di Si Fa X Ridere, ha vinto il Premio della Stampa al Festival Cabaret Emergente 2017. Si rimette in gioco in una nuova veste.

MARCO CAVAZZA: Da Open Mic Tour, giovane stand-up comedian, ha partecipato al Festival della Comicità Italiana nel 2024.

GIANCARLO DE BIASI: Vincitore di alcuni Festival comici nazionali, è apparso in vari programmi televisivi; ammesso attraverso l’invio del video.

MARCO DI BIASE: E’ stato finalista del Festival Cabaret Emergente due volte. Racconta storie di vita vissuta, addolcite dalla sua chitarra.

FEDERICO DOC: All’anagrafe Federico Delfino, comico barbuto ed ironico, racconta il suo vissuto e tutto ciò che lo ammorba; ammesso attraverso l’invio del video.

BOB FERRARI: Stand up comedian e film-maker, nato a Bologna, dove vive sempre nella stessa casa, convinto che il mondo giri intorno a lui…

VITO GAROFALO: Comico a tutto tondo, inizia il suo percorso artistico sotto la guida dei leggendari Marcel Marceau e Jango Edwards. Da Tu Sì Que Vales, Canale 5.

GIAMPIERO LUCCHI: Romagnolo doc, si definisce un mago comico che si ispira agli artisti di strada e non segue alcun copione utilizzando l’arte dell’improvvisazione.

CRISTIANA MAFFUCCI: Da Italia’s Got Talent, dove ottiene oltre 10 milioni di visual sul web, ha vinto Open Mic Zelig.

MARIO TARALLO: Già finalista del Festival Cabaret Emergente, porta la sua comicità napoletana in scena, pur avendo come formazione il laboratorio Zelig di Genova.

ALESSIO SCARAMAL: Si definisce un Presticialtrone, il mago comico più famoso del suo condominio; ammesso attraverso l’invio del video.

MASSIMILIANO SONSOGNO: Nel suo dna ci sono la musica, il teatro e la scrittura. Si definisce uno Stand up Comedian senza pretese.

LUISANNA VESPA: Teatrante, attrice e performer di circo contemporaneo, l’abbiamo vista in tv a SCQR ed è giunta in finale a Eccezionale Veramente.



I primi 3 Comici che a Formigine si sono qualificati per la Finalissima di Venerdì 9 Maggio 2025 al Teatro Storchi, sono: ANDY BELLOTTI, ANDREA CASONI e BOB FERRARI (saranno in 9 “Campioni” a giocarsi la vittoria del Festival)



Sarà una Giuria qualificata, composta da operatori del settore di livello nazionale, accuratamente selezionati nei campi dell’Arte, Cultura, Cinema, Televisione e Spettacolo, a decretare attraverso schede-voto il Vincitore del Festival 2025 che si aggiudicherà un Premio in denaro, di € 1.000,00

È prevista inoltre l’assegnazione dei seguenti riconoscimenti:

– il Premio Radio, il Premio della Critica, il Premio della Stampa e

– il Premio Palco conferito da BPER Banca per la miglior presenza scenica.

L’ultima Finale si terrà Venerdì 11 Aprile 2025 al Teatro Ermanno Fabbri a Vignola.

Il Festival modenese ha scoperto Comici quali Geppi Cucciari, Angelo Duro, Gianluca De Angelis, Rocco Ciarmoli, Leonardo Fiaschi, Gianluca Impastato, Chiara Anicito, attualmente nel Cast fisso di “Striscia la Notizia”, Tiberio, Virgigno, vincitore del FCI 2024 e, subito dopo, nel cast di Zelig, Canale 5 !



I biglietti per assistere alla serata di Castelfranco Emilia (ingresso € 15,00) si possono acquistare tramite la piattaforma VIVA TICKET al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/finale-festival-comicita-italiana-2025-the-final-year/262536 o chiamando il numero tel. 3337984821 – info@riccardobenini.it

Il Festival della Comicità Italiana è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio del Comune di Modena, dei Comuni di Formigine, Castelfranco Emilia e Vignola con il sostegno di numerosi sponsor.