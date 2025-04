Domenica 6 aprile 2025 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso la polisportiva Forese Nord in via Albareto 586 si terrà l’evento “Una piazza scolastica per Albareto”.

L’incontro, promosso dal Comitato Genitori della Scuola Primaria Bersani-Albareto, nasce con l’obiettivo di reinventare lo spazio davanti alla scuola, che viene visto da molti come pericoloso e mal utilizzato.

Ecco allora l’idea della piazza scolastica, che sta diventando sempre più diffusa davanti alle scuole anche in Italia, e che ad Albareto poi potrebbe diventare la prima piazza del paese.

L’iniziativa mira a raccontare le buone pratiche e i benefici legati allo strumento della piazza scolastica attraverso una tavola rotonda in cui esperti ed esperte di mobilità sostenibile, salute, verde urbano e di diritto alla città per le persone più piccole si confronteranno e commenteranno i risultati del questionario “Street for… Albareto!”, divulgato nei mesi scorsi dal Comitato Genitori per raccogliere le impressioni sull’utilizzo dello spazio pubblico adiacente la scuola Bersani.

Contemporaneamente si svolgerà un laboratorio di co-progettazione per bambine e bambini, che avranno modo di immaginare ed esprimere le loro idee su una configurazione dello spazio antistante la scuola adatta ai loro bisogni, e i cui risultati saranno presentati in chiusura della tavola rotonda.

Ciò che emergerà durante questa giornata servirà anche a preparare la sperimentazione temporanea che si terrà il 9 maggio, in occasione dell’evento internazionale Street For Kids.

Durante l’evento interverranno: le rappresentanti del Comitato Genitori e degli insegnanti della scuola, Andrea Burzacchini – esperto di mobilità sostenibile; Davide Paltrinieri – Genitori ECOattivi / FIAB Modena; Silvia Piccinini e Francesco Soci, medici ISDE; Eraldo Antonini – agronomo e progettista del verde; Agathe Gillet – Consulta Cinnica; le professioniste di CoCreiamo e le bambine e i bambini che prenderanno parte al laboratorio.

Una piazza scolastica per Albareto è promosso dal Comitato Genitori della Scuola Primaria Bersani di Albareto (Modena) e supportato da Genitori ECOattivi. Il laboratorio è a cura di CoCreiamo APS.