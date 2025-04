Ritornare a respirare il cielo: la necessaria utilità di una misura metafisica è il titolo del secondo appuntamento del public program della mostra Dall’origine al destino, in programma martedì 8 aprile, alle ore 18, al Centro Arti e Scienze Golinelli.

Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, in un incontro moderato da Antonio Danieli, sarà in dialogo con Adriano Fabris e Andrea Zanotti sulla necessità, nel contesto contemporaneo, di riallacciare un legame con il cielo per provare a recuperare quel paesaggio oggi mancante, desertificato dalla tecnologia e dall’assedio comunicativo, rappresentato dall’anelito spirituale e religioso dell’uomo. Il dialogo si propone di riscoprire una metafisica che restituisca all’uomo misura e dignità.

Padre Bernardo Gianni (Firenze, 1968) è Abate di San Miniato al Monte.

Convertitosi nel 1992, intraprende il percorso di noviziato tra i benedettini olivetani sfociato prima nei voti solenni e poi nell’ordinazione sacerdotale. Diventa abate nel 2015 e con lui inizia il rinnovamento della comunità monastica, l’apertura verso la città, l’accoglienza di tante persone in cerca di ascolto, senso, consolazione, fede. Nel 2024 ha pubblicato Più forte della morte è l’amore con Loredana Blasi (Piemme).

Adriano Fabris (Venezia, 1958) è docente di Filosofia morale ed etica della comunicazione all’Università di Pisa e Consigliere di Amministrazione di Fondazione Golinelli. Dirige la rivista Teoria ed è uno dei conduttori di Ascolta si fa sera (Radio1). Attualmente dirige l’Istituto di ricerche ReTe per il dialogo interreligioso presso la USI (Università della Svizzera Italiana) di Lugano.

Fra le pubblicazioni più recenti: Etica del mangiare. Cibo e relazione (Edizioni ETS, 2019) e La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere (Morcelliana, 2023).

Andrea Zanotti (Trento, 1957) è Presidente di Fondazione Golinelli e professore ordinario di Diritto canonico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Autore di numerosi saggi, monografie e libri. Direttore di Master Universitari e di Collane editoriali, coordinatore nel 2003 e 2004 del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fra il 1982 e il 1984 esercita l’attività forense; tra il 1994 e il 1999 collabora attivamente allo sviluppo delle politiche culturali della città di Trento, come consulente del sindaco e dell’assessore alla Cultura. È chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva dell’Istituto Trentino di Cultura nel 1995 e nel 2002, governandone la transizione nella Fondazione Bruno Kessler di cui sarà Presidente fino al 2010.

Antonio Danieli (Faenza, 1974) è Vice Presidente e Direttore generale di Fondazione Golinelli, co-ideatore e co-curatore della mostra dall’ “Origine al Destino” e del ciclo di dialoghi collegato.

Il public program che affianca la mostra è volto a stimolare la riflessione sul legame tra arte, scienza e tecnologia a partire dai temi proposti dal percorso espositivo: il rapporto tra essere umano e identità, la sua relazione con il tempo e la storia, le tappe del progresso della civiltà, tra scienza e cultura. Filosofi, artisti, architetti, imprenditori, uomini di scienza e di fede, intellettuali approfondiranno tematiche legate alla conoscenza, alla spiritualità, all’arte, all’innovazione e all’architettura, tra passato, presente e futuro.