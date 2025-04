“Un’iniziativa straordinaria promossa dall’Unione Terre di Castelli per celebrare le tradizioni e coinvolgere appassionati di enogastronomia, storia e cultura locale”.

Con queste premesse nasce il Passaporto Sagre ed Eventi, uno strumento pensato per scoprire e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un’esperienza unica e coinvolgente, con cui turisti e visitatori, avranno la possibilità di esplorare le manifestazioni più autentiche delle Terre di Castelli, raccogliendo timbri in occasione di sagre e eventi dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali.

Per aderire all’iniziativa basta richiedere gratuitamente il Passaporto e iniziare il viaggio tra sagre ed eventi. Al completamento del percorso, chi avrà collezionato un certo numero di timbri riceverà un gadget in omaggio, come simbolo del proprio legame con le Terre di Castelli e con le sue radici culturali.

Il ritiro del Passaporto Sagre ed Eventi può essere effettuato allo IAT Terre di Castelli a Castelvetro di Modena, presso gli IAT diffusi o direttamente durante l’evento nei punti informazione. Partecipando poi agli eventi tra quelli che aderiscono all’iniziativa è possibile richiedere il timbro o ritirare il Passaporto e una volta raccolti almeno otto timbri su 16 è possibile ottenere un gadget in omaggio rivolgendosi allo IAT Terre di Castelli a Castelvetro di Modena e agli IAT diffusi.

Il Passaporto è pensato per un turismo slow, che invita a immergersi con calma nelle atmosfere e nei profumi delle Terre di Castelli. Non c’è una scadenza: ciascun visitatore può completare il proprio percorso senza fretta, assaporando ogni momento e lasciandosi conquistare dalle storie e dalle specialità gastronomiche che rendono indimenticabile ogni evento.

Il Passaporto Sagre ed Eventi è un invito a vivere il territorio, a riscoprire il valore della convivialità e della tradizione, e a lasciarsi trasportare dai sapori autentici che caratterizzano questa terra ricca di storia e passione.

Ogni timbro rappresenta l’identità e le eccellenze di ogni comune, un simbolo che racconta la storia e cultura del luogo e sono: lo zampone di Castelnuovo, simbolo della salumeria modenese, il grappolo di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, un vino dal carattere unico, il borlengo di Guiglia, sottile e croccante, simbolo della tradizione gastronomica locale, il luppolo di Marano, che celebra la crescente cultura della birra artigianale, la spada di Savignano, richiamo alla storia medievale del territorio, l’Aceto Balsamico di Spilamberto, icona di eccellenza e tradizione, la castagna e il marrone di Zocca, prelibatezze autunnali dell’appennino e per finire la Ciliegia di Vignola, riconosciuta per la sua qualità e simbolo della frutticoltura.

Per maggiori informazioni e per scoprire come ottenere il Passaporto, visitare il sito ufficiale delle Terre di Castelli https://www.terredicastelli.eu/informazioni-pratiche/passaporto-sagre-ed-eventi/

IL CALENDARIO DELLE 16 INIZIATIVE ADERENTI