Gli Anestesisti-rianimatori e Infermieri delle unità operative di Anestesia e Rianimazione dell’Emilia-Romagna si riuniscono a Modena nel V° Meeting “Anestesia e Rianimazione nella Terra dei Motori” per condividere esperienze, aggiornamenti e best practice.

Organizzato dai Direttori delle Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione della provincia di Modena (Lesley De Pietri, AOU – Ospedale NOCSAE Baggiovara; Massimo Girardis, UNIMORE – AOU Policlinico di Modena, Ilaria Donati, AUSL – Ospedale Pavullo nel Frignano, Anna Maria Ghirardini, Ospedale di Sassuolo s.p.a; Alessandro Pignatti, AUSL – Ospedale Ramazzini Carpi), l’evento mira a rafforzare la rete regionale per migliorare la qualità delle cure e promuovere un approccio sempre più integrato e multidisciplinare.

L’evento prevede una serie di workshop e simulazioni che si tengono oggi, venerdì 4 aprile presso il Centro di Simulazione FASIM agli Istituti Anatomici e del meeting vero e proprio che si tiene sabato 5 aprile, a partire dalle ore 8,00, nell’Aula Magna del Centro Didattico di UNIMORE al Policlinico.

A cinque anni dalla pandemia COVID-19, questo congresso rappresenta un’opportunità per consolidare il network regionale, analizzare le sfide affrontate e delineare strategie future. L’evento non sarà solo un’occasione di aggiornamento scientifico, ma anche un momento di condivisione e rafforzamento della collaborazione tra le diverse strutture della regione. Il confronto multidisciplinare permetterà di sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficacia e la qualità delle cure.

“L’evento, articolato in due giornate, prevede attività pratiche e percorsi dedicati sia ai medici che agli infermieri – spiega il prof. Stefano Busani, Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione del Policlinico, docente UNIMORE e Responsabile del comitato scientifico del congresso – affronteremo temi innovativi come la creazione di ECMO teams e l’applicazione dell’intelligenza artificiale per la sicurezza dei pazienti, senza tralasciare argomenti di grande attualità come la gestione della paziente gravida, le emorragie e il trattamento dei pazienti traumatizzati. Sarà un’occasione unica per confrontarci sulle sfide del presente e costruire insieme il futuro della nostra disciplina”.

Il Meeting si occuperà dei nuovi approcci per la gestione dei pazienti. L’evoluzione delle tecniche di anestesia, rianimazione e terapia del dolore ha reso fondamentale l’integrazione tra innovazione tecnologica, approccio personalizzato e lavoro di squadra. Un’efficace collaborazione tra professionisti permette di garantire interventi tempestivi e appropriati, migliorando gli esiti clinici e la sicurezza del paziente.

Tra i temi chiave che verranno trattati ci sono l’ottimizzazione del controllo del dolore peri-operatorio, strategie avanzate per il supporto d’organo in terapia intensiva, nuove tecnologie per anestesia e rianimazione, approcci innovativi alla gestione delle infezioni, il ruolo del team multidisciplinare nella gestione dei pazienti critici.