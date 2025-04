Maranello partecipa a IF – Industria Festival Architettura, organizzato dalla Fondazione Architetti di Modena, con una giornata interamente dedicata alle eccellenze architettoniche e ingegneristiche del territorio. Domenica 6 aprile nell’ambito del Festival sono in programma due momenti di riflessione e approfondimento sulle esperienze che nel corso degli ultimi decenni hanno visto Maranello, a partire dalla capacità imprenditoriale dell’azienda Ferrari, al centro di importanti progetti di trasformazione urbana.

Al mattino presso il Convention Center del Museo Ferrari si parlerà di “esperienze progettuali”, in un convegno organizzato in collaborazione con il Comune di Maranello e Ferrari per approfondire le peculiarità di un sistema di stabilimenti produttivi, quello della cosiddetta “Cittadella Ferrari”, tra i più avanzati del mondo, nel quale ogni edificio si distingue per ricerca tecnologica ed ha una propria cifra stilistica. Un complesso di edifici firmati da architetti di fama mondiale, che racchiude sede, centri ricerca e sviluppo e stabilimenti produttivi del Cavallino Rampante e del relativo reparto corse, all’interno di un’unica realtà che oggi, proprio per la qualità apportata al mondo del lavoro, è uno dei modelli più interessanti a livello internazionale per lo studio dell’architettura industriale.

Dopo un intervento di presentazione dell’architetto Chiara Ferrari, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Mobilità, Patrimonio e Associazionismo del Comune di Maranello ed i saluti istituzionali di Sofia Cattinari, Presidente della Fondazione Architetti di Modena, ne parleranno l’architetto Luigi Prestinenza Puglisi, saggista, critico e storico dell’architettura italiano, l’ingegnere Stefano Neri dello studio Planning, e l’architetto Alessandro Gazzoni, collaboratore dello studio Mario Cucinella Architects.

Nel pomeriggio è poi prevista una visita guidata all’interno della “Cittadella Ferrari” con un intervento di benvenuto di Sofia Cattinari, Presidente della Fondazione Architetti di Modena e del vicesindaco Chiara Ferrari.

La giornata si inserisce nel programma del Festival che fino all’8 aprile propone in undici città dell’Emilia-Romagna oltre sessanta eventi tra conferenze, mostre e visite guidate, concerti e spettacoli, workshop e hackathon che indagano la funzione e il potenziale socio-culturale degli spazi industriali.