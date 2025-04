No alla Guerra. Attraverso l’esposizione di una scritta semplice, “Ripudia”, con due 1 al posto della lettera “i”, per un richiamo diretto ad uno dei primi, e più importanti, articoli della nostra Costituzione.

Il Comune di Novellara con una delibera della Giunta Comunale ha ufficialmente aderito alla campagna di sensibilizzazione “R1pud1a”, promossa dall’associazione umanitaria Emergency a difesa dell’articolo 11 della Costituzione Italiana, che sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e di risoluzione delle controversie internazionali.

Con questa decisione, l’Amministrazione Comunale ribadisce la propria ispirazione ai Principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e al perseguimento degli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica anche in qualità di aderente al Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, promotore della Marcia della Pace Perugia-Assisi, e attraverso iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e del dialogo interreligioso.

Per sottolineare simbolicamente l’adesione alla campagna, il Comune ha esposto lo striscione dedicato sulla facciata del Municipio, in corrispondenza della biblioteca che domani, sabato 5 aprile, a partire dalle ore 10:30 ospiterà letture a tema per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Testi dedicati, tra i quali Il re che proibì il buio; Di qui non si passa; Posso essere tutto; Enrica la formica senza sedere; Orsetto va in città. In occasione delle letture verrà anche cantata una canzone sulla libertà accompagnata dalla chitarra.