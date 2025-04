E’ stato presentato a Reggio Emilia, nella sede della Provincia, il calendario di eventi che accompagnerà l’Appennino a una giornata a suo modo storica, quella che vedrà l’arrivo della tappa Viareggio – Castelnovo ne’ Monti nel cuore del paese.

Al momento di presentazione hanno partecipato non solo rappresentanti del Comune, e degli Enti locali, ma anche diversi rappresentanti di realtà economiche e associazioni sportive, che saranno una parte attiva essenziale nelle attività di avvicinamento al 21 maggio.

Spiega il Sindaco di Castelnovo, Emanuele Ferrari: “E’ un piacere e un onore poter presentare le iniziative in vista dell’arrivo di tappa a Castelnovo Monti, un evento che ha una rilevanza che va anche oltre il livello provinciale, anche perché il tracciato attraverserà i territori della MAB Unesco del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Siamo l’unica località dell’Emilia-Romagna a ospitare un arrivo di tappa in questa edizione del Giro, condividiamo con Modena che sarà città di partenza della 12° tappa questo onore. Ci piace l’idea che questo momento significhi anche rinnovare un legame forte con la Regione Emilia Romagna che ha sostenuto con forza i progetti per lo sport a Castelnovo e in Appennino, intendendo lo sport come strumento che coinvolge anche l’inclusione, stili di vita salutari, promozione del territorio. Il Giro d’Italia è probabilmente la più grande manifestazione sportiva del nostro Paese, con una capacità unica di raccontare persone e luoghi, costruire un’epica del quotidiano, un grande romanzo popolare. Con semplicità e autenticità presentiamo questi eventi che accompagneranno Castelnovo Monti Città di Tappa fino al 21 maggio, che non è comunque la fine di un percorso ma prosegue un impegno portato avanti per anni da tanti amministratori, società sportive, volontari, è anzi una ulteriore proiezione verso il futuro che vedrà nuovi traguardi, mi si permetta il gioco di parole”.

Il Presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ha evidenziato il valore sociale del Giro d’Italia, “un evento che conoscono tutti, dai bambini ai pensionati, e che è capace di suscitare in tutti emozioni profonde. Per noi le due tappe del 21 e 22 maggio saranno insieme una grande opportunità di visibilità e anche una sfida: investiremo più di 1,5 milioni di euro sulle strade provinciali, e ci tengo a sottolineare che non saranno solo investimenti in vista del giro ma serviranno a tutta la comunità”.

Ad illustrare gli eventi principali è stato l’Assessore allo sport di Castelnovo, Carlo Boni: “Abbiamo già avuto alcuni momenti di grande importanza e che hanno visto una grande partecipazione, come la mattinata al Teatro Bismantova con le scuole sulla Carta Etica della Regione, o lo straordinario Aperitivo dei Campioni che ha portato a Castelnovo, al wellness village Onda della Pietra, Paolo Bettini, Davide Cassani, Giuliano Razzoli e Bruno Reverberi per una serata memorabile. Stanno proseguendo gli appuntamenti nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, e tra i prossimi appuntamenti che vorrei evidenziare, ci sono il 12 aprile al mattino Una Pietra d’Amore Infinito, una performance collettiva alla Pietra di Bismantova al mattino (ore 8.30), per disegnare il simbolo dell’infinito sulla sommità insieme alle Associazioni ed alla Comunità che condivide l’amore infinito per il Giro e per il monumento naturale simbolo dell’Appennino; nello stesso weekend Piazza Gramsci ospiterà un gruppo di artisti del legno per un simposio dedicato al “Giro d’Italia scolpito nel legno”; il talk show “Ti racconto il Giro d’Italia”, al Teatro Bismantova mercoledì 30 aprile alle 21, vedrà la partecipazione dei telecronisti RAI del ciclismo Francesco Pancani, Fabio Genovesi e Davide Cassani; nel periodo di Pasqua sarà proposta una edizione straordinaria dedicata al Giro della nostra manifestazione più radicata e conosciuta, lo Scusìn in centro storico; mercoledì 14 maggio “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un evento serale alla Pietra di Bismantova (dalle ore 21), tra rosa e buio, costellazioni e musica, Divina Commedia e suggestioni della natura insieme all’astronomo Pierluigi Giacobazzi, a Emanuele Ferrari ed i musicisti del Peri-Merulo, E ancora tante altre iniziative che coinvolgeranno le associazioni sportive e di volontariato, i commercianti del paese, appuntamenti culturali e di festa, fino alla giornata che tutti aspettiamo. E non dimentichiamo che la carovana rosa transiterà di nuovo nel nostro territorio anche il giorno dopo, il 22 maggio, con la tappa che passerà da Felina”.

Aggiunge l’Assessore regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, che ha fatto pervenire un suo messaggio: “Anche quest’anno l’Emilia-Romagna sarà tra le regioni protagoniste del Giro d’Italia con due tappe, una che attraverserà il territorio modenese ed una l’Appennino reggiano con arrivo nel comune di Castelnovo ne’ Monti: la 11^ tappa, che per 185 chilometri si snoderà lungo un territorio ricco di eccellenze ambientali, paesaggistiche e culturali. Indubbiamente una straordinaria vetrina, un’opportunità unica di promozione, che sono certa le Amministrazioni locali, insieme alla Regione, sapranno cogliere al meglio, grazie alla capacità organizzativa e all’ospitalità che ci contraddistinguono. Il Giro d’Italia è un appuntamento senza eguali, che ha segnato e continua a segnare la storia non solo dello sport, ma anche del costume del nostro Paese. Da oltre un secolo una grande classica del ciclismo in Italia e nel mondo, capace come poche altre di unire e coinvolgere tantissimi appassionati. E la conferma che il binomio sport e turismo è sempre più un binomio vincente. Manca ormai poco più di un mese al 21 maggio: continuiamo a lavorare insieme, pronti a dare il benvenuto alla Carovana Rosa”.

Il presidente del Comitato di Tappa, la realtà che unisce soggetti economici del territorio che hanno voluto essere partner di questo evento storico, è Enrico Grassi, imprenditore, fondatore e presidente di E80 Group, che ha partecipato alla presentazione. “Per noi è motivo di orgoglio essere al fianco del Comune di Castelnovo Monti – ha detto – che ospiterà l’11^ tappa del Giro d’Italia. Questo evento non è solo una grande competizione sportiva, ma anche un’opportunità per valorizzare e far conoscere il nostro Appennino, le sue tradizioni e il suo tessuto produttivo e sociale, grazie alle numerose iniziative promosse dal Comune in collaborazione con istituzioni e realtà del territorio. Il ciclismo rappresenta resilienza e spirito di squadra ed è un esempio concreto di come lo sport possa unire e ispirare. Queste sono alcune delle caratteristiche che guidano l’impegno che E80 Group porta avanti da anni per sostenere la comunità, attraverso investimenti nella formazione dei giovani e nello sport. Ne sono una testimonianza le collaborazioni con Valorugby Emilia, Vianese Calcio, LG Competition Castelnovo Monti, oltre ai numerosi progetti educativi e sociali realizzati in sinergia con realtà pubbliche e private. L’obiettivo è favorire l’inclusione, rafforzare la coesione sociale e contrastare il disagio, condividendo con i giovani valori dentro e fuori dal campo. Crediamo nel futuro e nelle nuove generazioni: investire su di loro è la scelta più sostenibile che possiamo fare”.