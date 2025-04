Si è concluso il 2 aprile il corso di primo soccorso rivolto alla cittadinanza, che si è tenuto ad Albinea, Bellarosa e Borzano. Il corso è stato voluto e finanziato dal comune di Albinea ed è stato tenuto da formatori di Croce Verde.

Alle tre serate hanno partecipato un totale di sessanta cittadini, che hanno avuto modo di apprendere cosa fare davanti ad una emergenza sanitaria che potrebbe accadere nella vita di tutti i giorni.

“Crediamo che lo svolgimento costante di corsi di questo tipo sia un valore aggiunto molto importante per la nostra comunità, visto che sapere come affrontare una emergenza sanitaria e come fare una chiamata al 112 è molto importante anche per accorciare i tempi dei soccorsi. – spiega l’Assessore alla Sicurezza e Protezione civile Leonardo Napoli – Inoltre credo sia molto utile anche per far conoscere la realtà di croce verde e il fondamentale servizio che svolgono ogni giorno per la collettività, realtà che è sempre alla ricerca di nuovi volontari”.

Nel mese di maggio partirà un nuovo corso.