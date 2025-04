Su il sipario: lunedì 7 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Dadà torna “Castelfranco in Concerto”, una serata dedicata alla musica e agli artisti del territorio che, per l’occasione, si riuniranno per esibirsi insieme in una straordinaria reunion.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più noti della scena musicale castelfranchese, protagonisti di un percorso artistico che nell’ultimo lustro ha lasciato il segno nella memoria collettiva non solo della città, ma anche della nazione intera. Tra questi, Renato Tabarroni e Gianni Salvatori, Vincenzo Serra con Carlotta, Anka Ionascu, Gianluigi Budriesi, Mauro Levrini, Cicci il Condor, Zini Claudio “Klaus” e Leo Sax. A condurre la serata saranno Dino Fiorini e l’assessore alla Cultura della Città di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni.

«Castelfranco vanta un patrimonio culturale e musicale straordinario, fatto di persone che negli anni hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con talento, passione e dedizione – fanno sapere dall’Amministrazione comunale –, e questa serata rappresenta un momento di riconoscimento e di festa per tutta la nostra comunità. Un’occasione per rivedere sul palco artisti che hanno segnato un’epoca e che fanno parte della nostra identità cittadina».

L’ingresso è gratuito e libero, ma, vista la grande attesa per l’evento – che negli ultimi anni è andato sempre sold-out, con oltre trecento persone tra il pubblico –, è fortemente consigliata la puntualità. Sarà anche possibile lasciare un’offerta libera: il ricavato sarà donato ad Auser.