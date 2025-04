Alla Rocchetta di Castellarano in tutti i fine settimana di aprile, sarà possibile visitare una mostra d’arte collettiva dal titolo “La banda dei matti del Chierici”, che riunisce le opere di dodici artisti uniti da una visione creativa fuori dagli schemi.

La mostra, che verrà inaugurata domenica 6 aprile alle ore 16, e presenterà le opere di Corrado Askerz (Korrad), Alberto Bertolotti, Gino Bondavalli, Maria Paola Cabrini, Patrizia Galloni, Nadia Gualerzi, Walter Guidobaldi (Wal), Fausto Rontani, Giuseppe Valcavi e Rossella Viani.

Gli artisti, legati da un’amicizia sincera e da un approccio originale all’arte, si presentano al pubblico come “la banda dei matti del Chierici”, richiamando il Liceo Artistico di Reggio, un nome che vuole esprimere ironia, libertà espressiva e un pizzico di sana follia creativa. Sull’idea di questa mostra raccontano: “Siamo un gruppo di amici, ex compagni di classe dell’Istituto d’arte Chierici, che si sono ritrovati dopo 50 anni e si sono riuniti diverse volte in varie rimpatriate raccontandosi la propria storia personale e artistica. Molti di noi hanno insegnato e dipinto o scolpito con grandi risultati, addirittura di livello internazionale. Questo ci rende molto orgogliosi e quindi abbiamo deciso di iniziare a esporre insieme, organizzando e partecipando a collettive d’arte che hanno riscosso un certo successo. L’età non ci aiuta ma l’esperienza maturata negli anni e l’entusiasmo che ci lega fa sì che l’impegno necessario all’organizzazione dei nostri eventi sia sopportabile e addirittura piacevole. La nostra parola d’ordine è divertimento, e fino ad ora siamo riusciti ad ottenerlo! Incrociamo le dita per il futuro”. La mostra sarà aperta ogni sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12:00 e dalle 15 alle 18, per tutto il mese di aprile. L’evento avrà anche una finalità benefica: parte dei proventi sarà devoluta alla Fondazione Grade Onlus.

Un’occasione per lasciarsi ispirare dall’arte, ma anche per contribuire a una causa importante.