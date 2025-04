Martedì 8 aprile, alle 18,30, è in programma al BLA di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico 9-11) l’ultimo appuntamento della rassegna realizzata dalla biblioteca e dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Lumen.

Il ciclo di incontri “Il Mondo nuovo” si conclude con “Ecoansia: individui e comunità di fronte al cambiamento climatico”: Cinzia Albanesi dell’Università di Bologna ci aiuta a interpretare l’ecoansia, la solastalgia e l’ansia climatica, fobie sempre più diffuse che riflettono i vissuti negativi legati al cambiamento climatico. Al centro dell’incontro non tanto l’aspetto strettamente ambientale, ma le sue ricadute di carattere psicologico sulla comunità e sulle singole persone. Come possiamo affrontare questi sentimenti? Possiamo considerarli solo come manifestazioni negative o possono anche contenere opportunità di crescita e cambiamento? L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it

Cinzia Albanesi, professoressa ordinaria di Psicologia di comunità all’Università di Bologna, è principal investigator e coordinatrice nazionale del progetto PRIN E-CLIC.