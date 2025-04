Il consigliere comunale Davide Capezzera, capogruppo di Forza Italia, interviene con fermezza dopo la notizia dell’effrazione a danno di tre esercizi commerciali avvenuta nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile nel centro di Sassuolo.

“Buongiorno Sassuolo, questa notte un gruppo di delinquenti, probabilmente gli stessi, hanno agito indisturbati nel nostro centro storico, sfondando le vetrine e rubando all’interno di ben TRE attività commerciali”, scrive Capezzera.

Continua: “Esprimo piena solidarietà ai gestori della Pizzeria Smile, del Forno Ferroni e della Caffetteria Eliris, vittime di un episodio tanto grave, quanto inquietante.”

Il capogruppo di Forza Italia sottolinea come simili episodi confermino che: “la mancanza di sicurezza non è solo una percezione, ma una vera e propria emergenza che continua a crescere a Sassuolo, come in tutta la Provincia.”

Capezzera chiama quindi in causa l’amministrazione comunale, ponendo una domanda diretta: “Cosa intende fare per contrastare con decisione questo fenomeno? Abbiamo uno dei corpi di polizia municipale più numerosi del distretto ceramico: perché non si riesce a impiegarlo in maniera efficace sul territorio?”