I volti dello sport e dello spettacolo dell’Emilia-Romagna hanno tenuto a battesimo l’inaugurazione dello stand della Regione a Vinitaly, la storica kermesse dedicata al vino che ha aperto i battenti oggi a Verona. Al taglio del nastro, insieme al presidente Michele de Pascale, c’erano infatti Alberto Tomba, Simona Ventura con il marito Giovanni Terzi e lo chef tristellato Massimo Bottura. In rappresentanza della Regione, anche la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, e l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi.

Durante la cerimonia inaugurale, si è scelto di aprire una forma personalizzata di Parmigiano Reggiano Dop messa a disposizione dal Consorzio. Si aprono così le attività del padiglione numero 1, storica casa dell’Emilia-Romagna, rimesso a nuovo grazie a un progetto curato da Enoteca Regionale, in collaborazione con Regione e ad APT Servizi Emilia-Romagna.

“Siamo orgogliosi della qualità e dei crescenti successi della nostra produzione, oggi in mostra a Vinitaly, frutto del lavoro e della passione di tante cantine, imprese agricole e produttori emiliano-romagnoli, con la collaborazione dei Consorzi di tutela – ha sottolineato de Pascale-. Un’eccellenza minacciata dai dazi imposti dagli Stati Uniti, che colpiscono un settore vitale per la nostra economia regionale. Anche da questa vetrina così importante- ha proseguito il presidente della Regione-, ribadiamo al Governo italiano di intervenire in prima linea nelle trattative per difendere gli interessi delle nostre imprese. Nel frattempo, lavoreremo con produttori, cantine e consorzi per sviluppare nuove strategie di promozione e tutela, portando la nostra voce anche in Europa per un mercato equo e sostenibile”.

Il premio Angelo Betti a Giuseppe Meglioli

Nel corso della mattinata, si è tenuta la cerimonia di consegna del prestigioso premio ‘Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura’, riconoscimento annuale di Veronafiere/Vinitaly alle personalità che hanno contribuito all’elevazione qualitativa della viticoltura regionale. Il premio è stato assegnato all’enologo Giuseppe Meglioli, figura di spicco del settore, consulente per numerose cantine in Italia e all’estero, docente universitario ed editore. Meglioli, insieme alla moglie Anne, ha anche fondato la casa editrice Eno-One, specializzata in testi di viticoltura ed enologia, con l’obiettivo di diffondere il sapere enologico internazionale in Italia.

“Innovatore instancabile – ha sottolineato l’assessore Mammi durante la premiazione – ha sempre posto grande attenzione alla qualità organolettica dei vini e all’evoluzione delle tecniche di vinificazione. Con questo riconoscimento, esprimiamo il nostro sincero ringraziamento per il suo prezioso contributo alla crescita della produzione vinicola emiliano-romagnola”.

Tra gli ospiti d’eccezione nel padiglione della Regione sarà presente martedì 8 aprile, anche lo chef Carlo Cracco, produttore in Santarcangelo di Romagna (RN) con la moglie Rosa Fanti, dal 6 al 9 aprile con i suoi vini, arricchendo ulteriormente il prestigioso palinsesto di eventi dedicati alla viticoltura d’eccellenza.

Tutti gli appuntamenti in programma al link: https://visiter.it/vinitaly